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«Теперь запрещено»: в законную силу вступило новое правило для всех владельцев квартир с счетчиками

В России вступило в силу новое законодательное ...

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В России вступило в силу новое законодательное положение, направленное на защиту прав владельцев квартир, где установлены приборы учета ресурсов, таких как вода, тепло и газ.

Это нововведение, о котором сообщает PRIMPRESS, затрагивает всех граждан, использующих бытовые счетчики.

Юрист Максим Иванов разъяснил, что изменения касаются процедур проверки счетчиков. Теперь управляющим компаниям запрещено требовать от жильцов предоставления документов, подтверждающих проведение поверки. Вся необходимая информация о состоянии и проверках приборов учета теперь содержится в единой государственной базе данных Росреестра, куда имеют доступ коммунальные службы.

Нелегальные требования управляющих компаний

Несмотря на введенные изменения, значительное количество управляющих компаний продолжают запрашивать у собственников документов, подтверждающих поверку счетчиков. Более того, в случае отказа они угрожают взиманием платы за услуги по завышенным тарифам. Особенно остро это касается водоснабжения, где тарифы могут существенно увеличиться.

Однако, как пояснил Максим Иванов, такие требования являются незаконными. Все данные о проверках приборов учета хранятся в автоматизированных системах, что освобождает граждан от необходимости предоставлять какие-либо документы лично. Владельцам квартир больше не нужно посещать управляющие компании или предоставлять справки.

Что это значит для собственников жилья?

Это нововведение значительно облегчает жизнь россиян, устраняя необходимость в лишних документах и визитах в офисы коммунальных компаний. Оно также защищает граждан от неправомерных действий со стороны коммунальных служб. Если управляющие компании продолжают требовать подтверждения или угрожают повышением тарифов, граждане могут обращаться в суд, зная, что закон на их стороне.

Эти изменения облегчат взаимодействие между жильцами и коммунальными службами, что позволит лучше защищать интересы граждан в вопросах начисления платы за коммунальные услуги.

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