Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

«Теперь законом запрещено»: в России в законную силу вступило новое правило для всех граждан, у которых в квартире есть бытовые счетчики

С июня 2025 года в России упростили проверку бы...

mos.ru

Подписаться на Дзен.канал

В России упростили правила учёта и проверки бытовых счётчиков

С июня 2025 года в России вступили в силу новые правила, облегчающие жизнь владельцам квартир. Теперь подтверждение проверки бытовых счётчиков происходит автоматически через единую базу Росреестра — гражданам больше не нужно лично предоставлять документы управляющим компаниям.

Юрист Максим Иванов отмечает, что это позволит избежать необоснованных требований и угроз повышения тарифов. Ранее жильцы тратили время на сбор и передачу бумажных подтверждений, теперь вся информация доступна в электронном виде.

Управляющим компаниям запрещено требовать бумажные документы, что снижает бюрократию и повышает эффективность работы. При нарушении прав жильцов можно жаловаться в жилищную инспекцию и обращаться к юристам.

Эти изменения делают систему учёта коммунальных услуг прозрачнее, удобнее и защищают права потребителей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

10 часов назад

Ученые выявили 6 сигналов за год до остановки сердца

Гид по скидкам Казани

день назад

До свадьбы — на полную: куда в Казани пойти с друзьями, чтобы попрощаться с холостяцкой жизнью красиво

как удалить плесень на обоях

Не у нас

день назад

Выяснилось, что запрещается делать православным 2 июня

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Лето не повторяется: что посмотреть, попробовать и прочувствовать в Казани до сентября

покрасить шлем в Москве

Новости Казани

3 часа назад

В Республиканской клинической больнице в Казани проходит обыск

Не у нас

день назад

Батюшка рассказал, какая смерть признана Русской Церковью постыдной

Новости Татарстана

11 часов назад

По факту гибели подростка на нефтяной качалке в Татарстане началась проверка

Новости Татарстана

день назад

Старше на 29 лет: жена Рахматуллина сообщила, как ее родители отнеслись к Ринату

Лонгриды

2 часа назад

Ипотека или роскошь? Почему казанцы не могут позволить себе жильё
Лонгриды
2 часа назад

Ипотека или роскошь? Почему казанцы не могут позволить себе жильё

В Казани среднемесячный платеж по ипотеке на кв...

Новости Татарстана

2 часа назад

Иностранец признан виновным в покушении на убийство земляка в Татарстане

Гид по скидкам Казани

день назад

До свадьбы — на полную: куда в Казани пойти с друзьями, чтобы попрощаться с холостяцкой жизнью красиво

Новости Казани

2 часа назад

На Вишневского в Казани обстреляли автобус №43

Новости Татарстана

2 часа назад

В Роспотребнадзоре сообщили, что ни на одном пляже РТ сегодня купаться нельзя
В Казани возбуждено дело после гибели подростка...
Новости Казани
час назад

В Казани возбуждено дело после гибели подростка от травм, полученных в ДТП

Новости Казани

2 часа назад

Ученый из КФУ Рахимзянов рассказал об опасности кондиционеров

Новости Казани

3 часа назад

В больнице умер 15-летний ребенок, пострадавший в ДТП на Оренбургском тракте

Не у нас

4 часа назад

Выяснилось, что паразит от кошек может разрушить сперматозоиды человека
Когда чистота во вред: три распространенные оши...
Интересное в Казани
6 дней назад

Когда чистота во вред: три распространенные ошибки казанцев, которые могут погубить ковер