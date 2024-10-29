«Теперь станет запрещено»: с 1 ноября всех, кто заказывает на Wildberries и Ozon ждет сюрприз

С наступлением ноября покупатели, заказывающие товары на крупных российских маркетплейсах, столкнутся с рядом новых ограничений и изменений в правилах.

Wildberries, Ozon и AliExpress — все три популярных интернет-магазина ввели обновления, которые прямо повлияют на опыт пользователей и изменят привычные условия покупок.

Wildberries: плата за отказ от получения товара

Wildberries, ведущий маркетплейс в России по объему продаж, с 1 ноября начнет взимать плату за возврат заказов, которые покупатели не забирают из пунктов выдачи. Если покупатель отказывается от заказа на месте или не приходит за ним, с его банковской карты автоматически спишут 100 рублей за каждую единицу товара. Причем это нововведение касается и товаров с браком — теперь даже дефектные изделия вернуть бесплатно не удастся.

В компании объясняют, что данная плата связана не с возвратом, а с транспортировкой товара обратно на склад. Таким образом, отказ от товара без оплаты доставки становится невозможен. Новые правила коснутся всех покупателей маркетплейса, и их ощутят уже в первые дни ноября.

Ozon: обязательное обновление приложения для получения товаров

Покупателей Ozon тоже ждут изменения. Теперь для доступа к личному кабинету и возможности получения товара в пункте выдачи потребуется обновить мобильное приложение до последней версии. Без этого пользователи не смогут воспользоваться функцией отображения кода для получения посылок. Для тех, кто не успел установить новую версию программы, это может означать неудобства, особенно если заказ нужно срочно забрать.

AliExpress: новые ограничения в поиске товаров

AliExpress, один из крупнейших международных маркетплейсов, недавно обновил свое приложение, но новое программное обеспечение лишилось привычных функций. В частности, в приложении больше нет возможности сортировки товаров по возрастанию или убыванию цены, что создаёт неудобства для покупателей, привыкших искать выгодные предложения. Теперь пользователям придется подстраиваться под измененный интерфейс и искать альтернативные способы сортировки.

Новые правила: как они повлияют на пользователей?

Эти нововведения, особенно в Wildberries, вызвали неоднозначные отклики у покупателей. Многие клиенты маркетплейсов выражают недовольство новыми платными условиями возврата и ограничениями в мобильных приложениях. Однако компании подчеркивают, что такие меры были приняты для оптимизации работы и снижения расходов, связанных с возвратом и транспортировкой товаров.

Тем не менее, теперь пользователи маркетплейсов должны быть внимательнее при оформлении заказов и заранее учитывать возможные дополнительные расходы, чтобы избежать неприятных сюрпризов и штрафов.