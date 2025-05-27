Теперь категорично запрещено: в России пенсионеров, проживших до 70 лет, ждет огромный сюрприз с 29 мая

Социальная поддержка пожилых после 70 лет: что изменилось?

Пенсионный эксперт Анастасия Киреева рассказала о новых изменениях в системе социальной поддержки для пожилых людей в России. После 80 лет фиксированная пенсионная выплата удваивается — это знак признания вклада пожилых граждан в общество.

Кроме того, в ряде регионов пожилые люди получают частичную или полную компенсацию за коммунальные услуги, что значительно снижает их расходы.

Льготы чаще всего предоставляются одиноким пенсионерам и семьям, где пожилые являются основными кормильцами. Размер поддержки зависит также от площади жилья — чем она больше, тем ниже компенсация. Чтобы получить помощь, важно своевременно проверять доступные льготы через соцзащиту или на портале «Госуслуги».

Эксперт советует заранее уточнять перечень документов, особенно если в доме живут пожилые родственники, чтобы избежать проблем с оформлением.

Эти нововведения направлены на повышение качества жизни пожилых людей и снижение финансовой нагрузки.