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«Теперь будет запрещено»: всех россиян, которые приобретают товары на Wildberries и Ozon ждет сюрприз с 1 ноября

С 1 ноября покупатели популярных российских онл...

laminarts.ru

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С 1 ноября покупатели популярных российских онлайн-магазинов столкнутся с новыми правилами, которые внесут коррективы в привычный процесс шопинга.

Изменения затрагивают процедуры возврата товаров и требования по обновлению мобильных приложений, что, по мнению представителей платформ, направлено на улучшение безопасности и снижение числа необоснованных возвратов.

Wildberries: плата за возврат товаров

Одно из самых заметных нововведений — введение платы за возврат товаров на платформе Wildberries. Теперь за каждый возвращаемый товар, включая товары с дефектами, покупатели будут оплачивать 100 рублей. Такая же сумма будет взиматься и в случае, если покупатель отказывается забирать товар на пункте выдачи. Это решение, по заявлению компании, направлено на сокращение количества немотивированных возвратов, которые создают дополнительные расходы для продавцов и самого маркетплейса.

Сбор за возврат — шаг, который, по мнению аналитиков, должен сократить число импульсивных покупок. Покупатели, которым ранее было удобно заказывать и возвращать товары без дополнительных затрат, теперь будут более тщательно подходить к выбору продукции.

«Озон»: обязательное обновление приложения

Для пользователей платформы «Озон» с ноября вводится необходимое обновление приложения для мобильных устройств. Без обновления доступ к функционалу может быть ограничен, так как новая версия приложения включает улучшения, направленные на повышение безопасности и улучшение интерфейса. Обновлённое приложение обеспечит защиту данных пользователей, а также предложит оптимизированные функции для удобного шопинга.

AliExpress: прекращение поддержки старых версий приложения

Клиенты AliExpress, также должны будут использовать последнюю версию приложения. Платформа прекращает поддержку старых версий, что приведёт к исключению функции сортировки товаров по цене в обновлённом интерфейсе. Это может стать неудобством для покупателей, привыкших искать товары, ориентируясь на стоимость, однако новая версия приложения обещает улучшенный функционал и безопасность.

Как это скажется на покупателях?

Эти новшества требуют от покупателей адаптации к новым условиям. Плата за возврат на Wildberries может сдерживать импульсивные покупки, поскольку каждая ошибка выбора обойдётся покупателю в дополнительные расходы. Тем временем, обязательное обновление приложений на Ozon и AliExpress может вызвать краткосрочные неудобства, особенно если у пользователя нет возможности обновить приложение сразу. Однако для платформ это шаг в сторону обеспечения безопасности и актуализации функционала.

Для многих пользователей эти изменения потребуют большей осведомлённости и осторожности при совершении покупок. Переход на новые версии приложений и корректировка привычек шопинга могут стать частью ежедневного использования платформ, способствуя улучшению качества обслуживания и снижению частоты возвратов в долгосрочной перспективе.

Нововведения, вступающие в силу с ноября, меняют привычный формат онлайн-шопинга в России. Эти меры направлены на снижение издержек, повышение безопасности и улучшение взаимодействия покупателей с платформами. Несмотря на возможные временные неудобства, изменения должны способствовать улучшению качества обслуживания, а также повысить удовлетворённость покупателей в условиях современных требований рынка.

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