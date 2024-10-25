«Теперь будет запрещено»: всех, кто заказывает на Wildberries и Ozon ждет сюрприз с 1 ноября

С ноября 2024 года покупателей популярных интернет-площадок ждут важные изменения, которые касаются правил возврата товаров и работы приложений.

Wildberries, Ozon и AliExpress объявили о нововведениях, которые уже вызвали вопросы у клиентов. Одни из самых заметных перемен — плата за возврат товаров на Wildberries и необходимость обновлять приложения для получения заказов.

Что изменится на Wildberries: плата за возврат товаров

Крупнейший маркетплейс России Wildberries объявил, что с 1 ноября клиенты, отказавшиеся от покупки на пункте выдачи или не забравшие заказ, будут обязаны заплатить 100 рублей за каждую единицу товара. Это правило коснется всех покупателей без исключения и даже распространяется на случаи, когда товар оказывается с дефектом. Если, например, заказанный горшок пришел с трещинами, отказ обойдется в 100 рублей, так как компания называет это платой за транспортировку обратно на склад.

Wildberries объясняет, что новая плата призвана компенсировать расходы на доставку и возврат товаров. Это должно стимулировать клиентов более тщательно выбирать заказы, чтобы минимизировать количество отказов на пунктах выдачи.

Новые требования на Ozon и AliExpress

Изменения также затрагивают пользователей Ozon и AliExpress, где теперь требуется обязательное обновление мобильных приложений. В случае с Ozon это касается доступа к коду для получения заказа: без обновления приложения его невозможно будет просмотреть, что создаст сложности при выдаче товара.

AliExpress, в свою очередь, полностью отказался от старой версии своего приложения, предложив новую, но с урезанными функциями. Теперь в приложении больше нет возможности сортировать товары по цене, что усложнит поиск предложений в диапазоне самых низких и высоких цен. Эти изменения могут усложнить процесс покупок для клиентов, привыкших к более удобной навигации.

Почему маркетплейсы вводят такие нововведения?

Маркетплейсы объясняют введение платы за возврат и обновление приложений стремлением к оптимизации и снижению операционных расходов. Wildberries стремится сократить издержки на логистику, поскольку возврат несобранных товаров требует затрат на транспортировку и обработку.

Ozon и AliExpress, в свою очередь, обеспечивают поддержку своих приложений на последних версиях для повышения безопасности и удобства клиентов, а также для сокращения рисков, связанных с использованием устаревших программ.

Как подготовиться к нововведениям?

Оцените нужность заказа на Wildberries, чтобы избежать лишних расходов на возврат. Если вы не уверены в товаре, возможно, лучше отложить покупку.

Обновите мобильные приложения Ozon и AliExpress до последней версии. Это позволит избежать ограничений на получение заказов и упростит пользование функциями приложения.

Нововведения на маркетплейсах с 1 ноября направлены на улучшение работы платформ и минимизацию расходов, но требуют внимательности от покупателей. Следите за обновлениями, чтобы новые правила не стали неожиданностью, и оцените подход к заказам, чтобы избежать лишних трат.