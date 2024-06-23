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Теперь будет окончательно запрещено: пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет огромный сюрприз с 24 июня

С 24 июня в России вступает в силу новое законодательство, направленное на поддержку пенсионеров, достигших 70-летнего возраста.

Анастасия Карякина

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С 24 июня в России вступает в силу новое законодательство, направленное на поддержку пенсионеров, достигших 70-летнего возраста.

Эти изменения значительно улучшат материальное положение пожилых граждан. Пенсионный эксперт Анастасия Киреева разъяснила подробности нововведений и их важность для общества.

Согласно новому закону, пенсионеры, достигшие 70 лет, получат двукратное увеличение фиксированной выплаты к пенсии. Это изменение поможет пожилым людям справляться с финансовыми трудностями, возникающими на фоне роста расходов. Для пенсионеров старше 80 лет предусмотрено дополнительные меры поддержки, включающие удвоение фиксированной выплаты к пенсии.

Также для пенсионеров будет предусмотрена компенсация оплаты коммунальных услуг. Для тех, кому более 70 лет, половина стоимость услуг будет возмещена. А те, кому более 80 лет, могут не платить за услуги ЖКХ вовсе.

Льготы доступны не всем, а лишь определённым категориям пенсионеров. В первую очередь помощь предоставляется одиноким пенсионерам без дополнительного источника дохода или семьям, состоящим преимущественно из пожилых людей.

Стоит отметить, что изменение данных правил находится вне компетенции местных чиновников и зависит исключительно от федерального законодательства. Это гарантирует прозрачность и стабильность предоставления льгот, что является важным аспектом для пенсионеров, рассчитывающих на поддержку государства.

Новые меры поддержки пенсионеров, вступающие в силу с 15 июня, призваны существенно улучшить качество жизни пожилых граждан. Двукратное увеличение фиксированной выплаты к пенсии и значительные скидки на оплату коммунальных услуг помогут пенсионерам справляться с повседневными расходами и чувствовать себя увереннее. Следование этим новым правилам и условиям предоставления льгот обеспечит поддержку тем, кто в ней действительно нуждается, сообщает NGNOVOROS.

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