В Татарстане за июль реализовано 28 объектов имущества должников на 86 млн рублей

Почти 86 млн рублей принесли июльские торги по имуществу должников в Татарстане — с молотка ушли 28 объектов. Для сравнения: по всей России за тот же месяц реализовано 310 лотов на 980 млн рублей. Данные опубликовала пресс-служба УФНС России по РТ.

Где искать такие предложения? Их размещают на электронных торговых площадках. Чтобы не мониторить десятки сайтов, налоговая служба запустила сервис «Витрина имущества банкротов». Там собраны лоты со всех площадок, и можно быстро найти объект по конкурентной цене. Если заниматься этим самостоятельно некогда, на помощь придут профессиональные агенты.

Сейчас на витрине представлены объявления из 29 регионов, и география постоянно расширяется. В каталоге — недвижимость, земельные участки, транспорт, спецтехника, оборудование, коммерческие помещения и другие активы.

Раньше покупателям приходилось отдельно следить за каждой площадкой. Теперь логика проще: сначала смотришь всю витрину, потом выбираешь конкретные лоты. Благодаря этому торги по банкротному имуществу стали доступны широкому кругу людей, а сам сервис превратился в универсальную точку входа на рынок — удобно, прозрачно и эффективно.