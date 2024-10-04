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Татарстанцы могут посмотреть турниры международной лиги по MMA Ural FC в онлайн-кинотеатре

МТС, цифровая экосистема, покажет турниры крупн...

Фото: пресс-служба ПАО МТС

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МТС, цифровая экосистема, покажет турниры крупного промоушена Ural FC в онлайн-кинотеатре KION. Пользователям покажут трансляции схваток и подкасты с топовыми бойцами лиги и экспертами индустрии.

Международная лига по ММА, боксу и К-1 — Ural Fighting Championship (Ural FC) — проводит крупнейшие турниры по единоборствам в России. Лига провела пять турниров с участием более, чем 150 бойцов из 15 стран мира — это самая широкая география участников спортивного карда в истории российских промоушенов. Турниры лиги URAL FC проходят на крупнейших спортивных аренах страны, количество зрителей в залах превышает 20 000.

Ближайший турнир Лиги Ural FC 8 состоится 16 октября в Перми, прямая трансляция в прямом эфире будет эксклюзивно доступна зрителям онлайн-кинотеатра. В рамках турнира состоятся двенадцать поединков по ММА и кикбоксингу.

«Трансляции спортивных мероприятий на платформах становятся все более популярны, и со стороны аудитории запрос на это также растет. Мы отслеживаем такие тренды, поэтому на нашей платформе появилось новое направление — трансляция спортивных боев. Для нас это возможность привлечь новую аудиторию и предложить пользователям еще больше разнообразия в контенте», — отметил генеральный директор KION Алексей Иванов.

Международная лига Ural Fighting Championship (Ural FC) основана в 2022 году. Цель спортивной организации — проведение всероссийских и международных турниров по ММА, боксу и К-1, популяризация физической культуры, здорового образа жизни и спорта высоких достижений. Все спортивные события Лиги получают широкое освещение в средствах массовой информации. Дебютный ивент Ural FC состоялся 1 июля 2022 года. И за это время турниры организации в прямом эфире транслировались на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Боец» и UDAR, а также в сообществе в VK.

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