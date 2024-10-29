Татьяна Голикова: «Они все останутся без пенсии, предупреждаю». Теперь миллионы пожилых граждан России будут вынуждены пойти работать
dzen.ru
Татьяна Голикова, зампредседателя Правительства российского государства, обозначила положительные последствия, спровоцированные пенсионной реформой.
Она выделила рост числа рабочих мест и сохранение активности пенсионеров в рабочей сфере как ключевые достижения этой реформы.
Экономическая активность пожилого населения возрастает
С момента реализации реформы было создано свыше нескольких млн новых рабочих мест, при этом около 60% пенсионеров продолжают свою профессиональную деятельность. Это значительно способствовало повышению их экономической активности и финансового благополучия.
Продолжение работы пенсионерами: благо для экономики
Продолжение работы пенсионерами не только способствует улучшению их собственного финансового положения, но и вносит вклад в экономическую стабильность страны. Вовлечение в трудовой процесс помогает сохранить их социально активными, а также передавать накопленный опыт младшим поколениям.
Реформа и её влияние на общественное благополучие
Вице-премьер также подчеркнула важность образовательных инициатив, направленных на обучение и повышение квалификации пенсионеров. Это поддерживает их конкурентоспособность на рынке труда и способствует дальнейшему участию в экономической жизни страны.
Преимущества реформы
Реформа доказала свою результативность, способствуя росту рабочих мест и увеличению уровня занятости среди пенсионеров. Оказание поддержки этой демографической группе через образовательные инициативы и их интеграция в трудовую деятельность играют ключевую роль в сохранении экономической стабильности и повышении благосостояния общества.
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