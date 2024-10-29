Татьяна Голикова, зампредседателя Правительства российского государства, обозначила положительные последствия, спровоцированные пенсионной реформой.

Она выделила рост числа рабочих мест и сохранение активности пенсионеров в рабочей сфере как ключевые достижения этой реформы.

Экономическая активность пожилого населения возрастает

С момента реализации реформы было создано свыше нескольких млн новых рабочих мест, при этом около 60% пенсионеров продолжают свою профессиональную деятельность. Это значительно способствовало повышению их экономической активности и финансового благополучия.

Продолжение работы пенсионерами: благо для экономики

Продолжение работы пенсионерами не только способствует улучшению их собственного финансового положения, но и вносит вклад в экономическую стабильность страны. Вовлечение в трудовой процесс помогает сохранить их социально активными, а также передавать накопленный опыт младшим поколениям.

Реформа и её влияние на общественное благополучие

Вице-премьер также подчеркнула важность образовательных инициатив, направленных на обучение и повышение квалификации пенсионеров. Это поддерживает их конкурентоспособность на рынке труда и способствует дальнейшему участию в экономической жизни страны.

Преимущества реформы

Реформа доказала свою результативность, способствуя росту рабочих мест и увеличению уровня занятости среди пенсионеров. Оказание поддержки этой демографической группе через образовательные инициативы и их интеграция в трудовую деятельность играют ключевую роль в сохранении экономической стабильности и повышении благосостояния общества.

