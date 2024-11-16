Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Тамара Глоба выявила точную дату конца СВО на Украине и победителя конфликта - такого исхода не ждал никто

Известный астролог Тамара Глоба недавно сделала...

life.ru

Подписаться в Telegram

Популярный не только в России, но и в странах СНГ астролог Тамара Глоба не так давно выступила с важным заявлением о том, как будет развиваться СВО на Украине и какое завершение нам стоит ждать. Она отметила, что данный конфликт уже в скором времени должен достигнуть своего завершения. При этом исход может для многих оказаться весьма неожиданным.

Точная дата и исход конфликта

Глоба указала конкретную дату завершения военных действий, согласно её астрологическим расчётам. Она также предрекла, кто именно окажется победителем в этом долгом противостоянии. Согласно её прогнозам, результаты конфликта принесут сюрприз, не ожидаемый большинством наблюдателей и аналитиков.

Реакция общественности и экспертов

Заявление Глобы вызвало широкий резонанс среди публики и экспертного сообщества. Многие скептически отнеслись к её предсказаниям, отмечая, что астрологические прогнозы часто носят обобщённый характер и не могут служить надёжным источником информации в вопросах столь сложных международных отношений.

Астрология vs Реальность

Несмотря на критику, сторонники астрологии утверждают, что предсказания Глобы имеют под собой основания, учитывая её опыт и репутацию в астрологических кругах. Они считают, что такие прогнозы могут предложить альтернативный взгляд на возможные сценарии развития событий.

Заключение

Независимо от личных убеждений, прогнозы Тамары Глобы наверняка продолжат вызывать интерес и дискуссии. Верить или нет астрологическим предсказаниям — личное дело каждого, однако их влияние на общественное мнение и интерес к альтернативным методам анализа событий остаётся значительным.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

12 часов назад

Рахимов: в раздевалку, где исчезли часы Смолова, не заходил никто из «Рубина»

Интересное в Казани

день назад

Ипотечные ставки достигли 26%, а спрос на жилье не угасает: какие квартиры покупают казанцы и почему

нужно ли мыть помещение после обработки от клопов

Новости Татарстана

10 часов назад

За 2024 год в Татарстане выращено 30,8 млн сеянцев и саженцев по нацпроекту «Экология»

Интересное в Казани

2 дня назад

Ко дню матери: сотрудники редакции делятся сокровенными воспоминаниями и рецептами любимых блюд от своих мам

шумоизоляция пола в квартире цена в Санкт-Петербурге

Лонгриды

день назад

«Ты тупенький, а мы все умные»: стали известно, как бороться со школьным буллингом

Новости Казани

день назад

Под Казанью построят санаторий с минеральными источниками

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане на Свияге нашли тела 2 мужчин

Новости Казани

день назад

В аэропорту Казани сняты временные ограничения

Новости Казани

9 часов назад

В Казани оштрафуют таксиста, сбившего директора казанской школы «СОлНЦе»
Новости Казани
2 дня назад

В Казани уже начали заливать каток

Кроме того, лед уже начал появляться в п. Дербышки

Новости Татарстана

2 часа назад

В Нижнекамске неизвестный с охотничьим ножом напал на людей у детского сада

Новости России

день назад

T2 оценила цифровые бизнес-идеи школьников

Новости Казани

2 часа назад

В Казани «Динамо-Ак Барс» выиграл у саратовского «Протона»

Новости Татарстана

6 часов назад

В Татарстане 16 и 17 ноября ожидаются осадки и гололедица
В Татарстане на 70-м году жизни скончался ветер...
Новости Татарстана
7 часов назад

В Татарстане на 70-м году жизни скончался ветеран прокуратуры Иршат Яруллин

Новости Татарстана

7 часов назад

Бизнесмена из Татарстана подозревают в сокрытии налогов на 26 миллионов рублей

Новости Татарстана

9 часов назад

Раис Татарстана поручил усилить меры безопасности с наступлением холодов

Новости Татарстана

9 часов назад

На трассе под Казанью пострадали два водителя в лобовом столкновении
Знаменитые источники витаминов не те, за кого с...
Интересное в Казани
5 дней назад

Знаменитые источники витаминов не те, за кого себя выдают. Тест для тех, кто считает, что в лимоне больше всего витамина С, и ест чернику для зрения