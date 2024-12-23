Режим ЧС в Татарстане официально отменили

В Татарстане было официально объявлено об отмене режима чрезвычайной ситуации, который был введён после недавнего налёта беспилотников на столицу республики.

Это решение стало результатом восстановления спокойствия в регионе и эффективных действий служб экстренного реагирования.

По информации пресс-службы, распоряжение о снятии режима ЧС подписал раис Республики Татарстан. Напомним, что ситуация стала критической после того, как утром 21 декабря над городом пронеслись восемь дронов, нанеся повреждения жилым домам. Последствия атаки были устранены лишь вечером 22 декабря, когда в Кировском районе был успешно ликвидирован последний заряд, оставшийся от беспилотника. Теперь жители Татарстана могут вздохнуть с облегчением и вернуться к привычной жизни, хотя многие все еще обсуждают произошедшее и его последствия, сообщает АиФ Казань.