Новости Татарстана
· 16+ · Даниил Мурзов

Режим ЧС в Татарстане официально отменили

В Татарстане было официально объявлено об отмен...

Екатерина Кузьминых

Подписаться в Telegram

В Татарстане было официально объявлено об отмене режима чрезвычайной ситуации, который был введён после недавнего налёта беспилотников на столицу республики.

Это решение стало результатом восстановления спокойствия в регионе и эффективных действий служб экстренного реагирования.

По информации пресс-службы, распоряжение о снятии режима ЧС подписал раис Республики Татарстан. Напомним, что ситуация стала критической после того, как утром 21 декабря над городом пронеслись восемь дронов, нанеся повреждения жилым домам. Последствия атаки были устранены лишь вечером 22 декабря, когда в Кировском районе был успешно ликвидирован последний заряд, оставшийся от беспилотника. Теперь жители Татарстана могут вздохнуть с облегчением и вернуться к привычной жизни, хотя многие все еще обсуждают произошедшее и его последствия, сообщает АиФ Казань.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Атака дронов на Казань: БПЛА попали по жилым домам

Новости Татарстана

день назад

Где укрыться и как подготовиться: адреса бомбоубежищ и план действий для жителей Казани

мо сергиево посадский район перечень ип или ооо занимающихся уничтожением борщевика

Новости Казани

день назад

Пожарный Руслан Щукин спас девочку и ее мать после атаки БПЛА в Казани

Новости России

2 дня назад

В выходные никуда не выхожу: лучшие релакс-идеи для домоседов в Новый год

фокусник с кроликом в Санкт-Петербурге

Новости Казани

21 час назад

Путин: противник столкнется с еще большими разрушениями после атаки Казани

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане после атаки БПЛА ввели режим ЧС

Новости Татарстана

день назад

Дроны, атаковавшие Казань, запустили с Украины, подтвердил Максим Кондратьев

Новости Казани

день назад

Казанцам вернут деньги за поездки из зоны атаки БПЛА
Новости Татарстана
день назад

Психологическая помощь после ЧС: как казанцам справиться со стрессом

Казань сегодня подверглась самой масштабной ата...

Новости Татарстана

20 минут назад

Режим ЧС в Татарстане официально отменили

Новости Казани

час назад

Шесть трамваев остановились на проспекте Победы в Казани

Новости Казани

2 часа назад

Уставной капитал «Ак Барс» вырос до 236 млн рублей

Новости Казани

20 часов назад

В Казани рассказали о последствиях атаки БПЛА
В Татарстане 23 декабря ожидаются метель и мокр...
Новости Татарстана
20 часов назад

В Татарстане 23 декабря ожидаются метель и мокрый снег

Новости Татарстана

20 часов назад

Хурамшина в Татарстане рассказала о проблемах современных бабушек

Новости Татарстана

21 час назад

Родители стали чаще называть детей старинными татарскими именами

Новости Казани

21 час назад

В Казани во время атаки БПЛА полицейские сбили один из них
Банк ДОМ.РФ: в каких городах наиболее востребов...
Новости России
5 дней назад

Банк ДОМ.РФ: в каких городах наиболее востребованы мобильные банкиры