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Уставной капитал «Ак Барс» вырос до 236 млн рублей

Уставной капитал хоккейного клуба «Ак Барс» уди...

Даниил Мурзов

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Уставной капитал хоккейного клуба «Ак Барс» удивительным образом возрос в 236 раз и теперь составляет внушительные 236,9 миллиона рублей.

Эти изменения были зарегистрированы 16 декабря в системе «СПАРК-Интерфакс». Интересно, что единственным учредителем клуба выступает компания «Татнефть», которая верно поддерживает команду с 2004 года.

В 2023 году клуб смог добиться выручки в размере 6,36 миллиарда рублей, однако не обошлось и без трудностей: чистый убыток составил 361,7 миллиона рублей, что значительно превышает показатель в 237,8 миллиона рублей за предыдущий год.

За время своего существования команда завоевала немало трофеев, включая титул чемпиона Суперлиги в сезоне 2005/06 и три Кубка Гагарина (в 2008/09, 2009/10 и 2017/18). Кроме того, «Ак Барс» располагает собственным стадионом — «Татнефть-Арена», а также современной тренировочной базой.

На данный момент клуб занимает почетное третье место в Восточной конференции КХЛ, набрав 46 очков после 34 сыгранных матчей. Сплоченная команда продолжает бороться за высокие результаты и радовать своих поклонников, сообщает InKazan.

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