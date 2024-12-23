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Шесть трамваев остановились на проспекте Победы в Казани

На проспекте Победы в Казани трамваи внезапно о...

Екатерина Кузьминых

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На проспекте Победы в Казани трамваи внезапно остановились, создав весьма необычную ситуацию. Кадры с места событий опубликованы очевидцами в социальных сетях.

Движение трамваев приостановлено, и на данный момент причины этого инцидента остаются неясными. Специалисты уже работают над выяснением обстоятельств произошедшего, и горожане с интересом ждут новостей о том, что же стало причиной этой остановки, сообщает KazanFirst.

Ранее сообщалось, что Путин: противник столкнется с еще большими разрушениями после атаки Казани

Также сообщалось, что Пожарный Руслан Щукин спас девочку и ее мать после атаки БПЛА в Казани

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