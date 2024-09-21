Такого не было уже 100 лет и начнется 23 сентября: синоптики раскрыли, что скоро придет

Как гласит народная поговорка, каждые сто лет природа готовит нам сюрпризы, и кажется, что это действительно так. Уже 23 сентября жителей России и соседних стран ожидает уникальное природное явление, подобного которому не наблюдалось более ста лет. Синоптики анонсировали начало необычно длительного и тёплого периода, известного как «бабье лето».

Старые записи и новые прогнозы

По данным исторических метеорологических записей, последний раз такое длительное и теплое бабье лето наблюдалось в начале XX века. В этом году, по предварительным данным метеорологических центров, столбики термометров могут подняться до рекордных отметок, и тёплая погода продержится не менее трёх недель.

Причины необычного явления

Эксперты связывают этот уникальный климатический режим с рядом глобальных атмосферных аномалий, включая изменения в течениях океанов и аномальную активность солнечных лучей в этом году. Кроме того, влияние оказывает и текущее минимальное солнечное излучение, что редко встречается, но оказывает значительное влияние на климат Земли.

Влияние на природу и человека

Длительное тепло в конце сентября и начале октября позволит продлить сезон сбора урожая, что особенно важно для аграрных регионов. Также это повлияет на рост и развитие растений, которые обычно готовятся к зиме в этот период. С другой стороны, такая погода может способствовать размножению вредителей, что требует дополнительного внимания от фермеров и садоводов.

Советы населению

Синоптики советуют не упускать возможность насладиться последними теплыми днями, но при этом не забывать о подготовке к предстоящему холодному сезону. Это идеальное время для проведения работ по утеплению домов и подготовке садов к зиме.

Заключение

Так что, если верить прогнозам, уже с 23 сентября нас ждет настоящее метеорологическое чудо, которое предоставит уникальную возможность продлить лето и насладиться теплом ещё некоторое время. Не упустите шанс выйти на природу и вдохнуть полной грудью осенний, но по-летнему теплый воздух!