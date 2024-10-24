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«СВО завершится»: баснословно одаренный пророк-математик Григорий Кваша огласил точную дату и победителя конфликта

Григорий Кваша — астролог, математик и исследов...

starhit.ru

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Григорий Кваша — астролог, математик и исследователь истории, прославившийся своими нетрадиционными взглядами на прогнозирование.

В отличие от классической астрологии, он не опирается на созвездия и положения планет, а вместо этого использует точные данные: числа, даты и время. Этот математически обоснованный подход позволил Кваше сделать множество верных предсказаний, среди которых начало Специальной военной операции (СВО) на Украине в 2022 году.

Недавно Кваша обнародовал новый прогноз, в котором указал сроки завершения СВО и обозначил, кто выйдет победителем в этом противостоянии.

Особенности метода Кваши: циклы истории и точные расчёты

Кваша применяет уникальный аналитический метод, где сочетаются астрология, математические вычисления и историческая цикличность. По его убеждению, мировые события следуют повторяющимся шаблонам, и через детальное изучение прошлого, с привлечением числовых данных, можно определить будущее. Анализ ключевых исторических моментов и событий позволяет астрологу выявить закономерности, которые оказывают влияние на развитие мировых конфликтов.

Прогноз о начале СВО, сделанный им в 2021 году, уже подтвердился. Теперь Кваша прогнозирует завершение конфликта в 2025 году, причём переломным моментом, по его словам, стал 2023 год.

Финансы не решат исход СВО

По мнению Кваши, исход военного конфликта не будет зависеть от уровня вооружения или финансовых ресурсов, как это часто принято считать. Историческая необходимость и циклические процессы приведут к тому, что к 2025 году конфликт завершится. Астролог подчёркивает, что российская сторона одержит победу, но решающим фактором станет истощение возможностей сторон продолжать противостояние, а не военная мощь.

Этот подход к анализу будущих событий, основанный на математике и исторических циклах, делает Григория Квашу уникальной фигурой в мире прогнозов. Его предсказания уже привлекли внимание публики, и, возможно, скоро мы увидим, насколько верными окажутся его следующие выводы.

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