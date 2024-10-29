«СВО закончится в этом году»: замначальника Генштаба сделал важное заявление

Военные действия на Украине продолжаются уже более двух с половиной лет, и вопрос их окончания привлекает внимание всего мира.

Лидеры стран, военные аналитики и международные эксперты активно высказывают мнения о возможных сроках завершения боевых действий. Многие связывают будущее конфликта с президентскими выборами в США, запланированными на 5 ноября. В этом материале собраны различные прогнозы и взгляды на перспективы окончания войны.

Владимир Путин: неопределенность сроков и готовность к долгой борьбе

Президент России Владимир Путин заявил, что задавать точные сроки окончания боевых действий — дело неблагодарное и даже контрпродуктивное. Он отметил, что российская армия постепенно превращается в одну из самых высокотехнологичных и боеспособных в мире. «Когда НАТО устанет воевать с нами? Этот вопрос лучше задать им. Мы же готовы к продолжению борьбы», — сказал Путин, оставив прогнозы относительно завершения конфликта открытыми.

Владимир Зеленский: надежды на мирный исход к 2025 году

Президент Украины Владимир Зеленский полагает, что осенние и зимние месяцы 2024 года могут стать переломными для установления мира. По его словам, текущее положение на поле боя предоставляет шанс на решительные шаги, которые способны привести к завершению войны в 2025 году. Зеленский выразил надежду, что международные усилия поддержат его стремление к скорейшему миру.

Александр Лукашенко: завершение конфликта в этом году маловероятно

Президент Беларуси Александр Лукашенко оценил вероятность окончания войны уже в 2024 году как крайне низкую. Отвечая на заявление Зеленского о возможном завершении конфликта в 2025 году, он высказался скептически, подчеркнув, что такое мнение продиктовано скорее «желанием, а не реальной оценкой ситуации». Лукашенко также отметил, что военные действия — процесс сложный и длительный, и рассчитывать на быстрое урегулирование в ближайшее время не стоит.

Апти Алаудинов: окончание СВО может произойти уже в этом году

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России и командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов выразил уверенность, что специальная военная операция может завершиться до конца 2024 года. Он считает, что выборы в США, конфликт на Ближнем Востоке и внутренняя нестабильность на Украине могут ускорить завершение боевых действий.

Взгляды международных экспертов на возможное завершение войны

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подчеркнул высокую вероятность скорого завершения конфликта на Украине. Премьер-министр Польши Радослав Сикорский, в свою очередь, считает, что российское руководство прекратит боевые действия только тогда, когда убедится в невозможности добиться своих целей приемлемыми усилиями.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отметил, что на основе анализа фактов можно сделать вывод о вероятном завершении конфликта в начале или середине 2025 года. По его словам, это не интуитивное предположение, а результат логического анализа собранной информации.

НАТО: готовность к длительной поддержке Украины

Командующий силами НАТО в Европе Кристофер Каволи уверен, что украинская армия готова продолжать борьбу за свои позиции. Он подчеркнул, что западные союзники поддержат Украину, пока это возможно, однако отметил, что военные действия сопровождаются неизбежными трудностями и временными поражениями.

Как выборы в США и мировая обстановка влияют на сроки завершения войны

Судьба конфликта на Украине зависит от множества факторов, включая президентские выборы в США и политические процессы в других странах. Одни эксперты и политики считают возможным завершение боевых действий в ближайшее время, другие настроены на долгую перспективу. Вероятно, 2025 год станет решающим периодом, когда мировое сообщество увидит, в каком направлении будет развиваться ситуация на Украине.