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Стопроцентная блокировка Whatsapp в России с 1 января нового года: депутаты и сенаторы сказали, чего ждать

Российские власти обсуждают возможность блокиро...

Pixabay

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Российские власти обсуждают возможность блокировки мессенджера WhatsApp, следствием чего стало включение сервиса в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Это усиливает требования сохранения данных пользователей на территории России и предоставления доступа к ним по запросу уполномоченных органов.

Причины возможной блокировки

Андрей Свинцов, заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, указывает на необходимость соблюдения мессенджером российских законов. Отказ WhatsApp от выполнения этих требований может привести к его блокировке. Сенатор Артем Шейкин также подчеркивает важность взаимодействия сервиса с правоохранительными органами РФ.

Реакция российских политиков

Олег Матвейчев, депутат Госдумы, обвиняет WhatsApp в использовании сервиса экстремистскими группами и недостаточной кооперации с российскими властями. В контексте текущих международных отношений и внутренней политики, ситуация с мессенджером может измениться в зависимости от действий новой американской администрации.

Как избежать блокировки

Чтобы избежать блокировки, WhatsApp необходимо выполнить следующие условия:

  • Локализация данных: данные о пользователях должны храниться на серверах в России.
  • Предоставление данных: мессенджер обязан передавать информацию по запросу российских властей.
  • Соблюдение требований Роскомнадзора: сервис должен полностью соответствовать российским регуляторным стандартам.

Последствия блокировки

В случае реализации угрозы блокировки, это существенно изменит рынок цифровых коммуникаций в России. Пользователи, возможно, будут искать альтернативные платформы, такие как Telegram или внутренние разработки. Это также может вызвать бурные обсуждения среди общественности и повлиять на общую политику интернет-свободы в стране.

Ситуация вокруг WhatsApp продолжает развиваться, и её исход остаётся неопределённым. Пользователям стоит внимательно следить за новостями и быть готовыми к изменениям в доступности и функциональности популярного сервиса обмена сообщениями.

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