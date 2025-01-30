Казань — город с бесконечным гастрономическим выбором: от грузинских хинкали до мексиканских тако. Но есть места, которые не просто кормят, а погружают в гастрономическое искусство. Cheeseria — один из таких ресторанов. Здесь блюда начинаются с любви к сыру и превращаются в настоящие шедевры.

Накануне своего шестилетия ресторан распахнул для нас двери туда, куда обычно гостям вход запрещён: в сыроварню, коптильню и на кухню. Мы узнали, как рождаются вкусы, которыми Cheeseria покоряет Казань, и какие блюда стоит попробовать обязательно. А ещё — поделимся рецептом от шеф-повара, который легко повторить дома. И, конечно, расскажем, как пройдёт главный вечер года — день рождения ресторана.

Cheeseria отмечает 6 лет. Как пройдет день рождения ресторана?

Cheeseria готовится отметить свой день рождения с размахом! 13 февраля ресторан отпразднует шестилетие, и команда решила превратить этот день в настоящее гастрономическое событие. «Для нас это не просто праздник, а возможность поблагодарить гостей за их доверие и любовь к нашему ресторану. Мы хотим, чтобы этот день запомнился надолго», — говорит шеф-повар Александр Ильчев.

Ключевым событием вечера станет гастроужин с приглашённым шефом Антоном Исаковым, который входит в число лучших поваров России. «Мы специально приглашаем шефов из разных уголков страны, чтобы познакомить наших гостей с новыми вкусами и подходами к кулинарии. В этом году Антон Исаков подготовит меню из шести курсов, каждый из которых будет сопровождаться идеально подобранным напитком», — рассказывает Александр.

Справка: Антон Исаков — шеф-повар, который не боится экспериментировать и ломать шаблоны. Автор La Biga Italian Bistro (6-е место в WHERE TO EAT), Tondo и Ro Restaurant. Его гастрономия — это сочетание креатива, смелых акцентов и вкусов, которые запоминаются. Спикер и ведущий крупнейших ресторанных фестивалей (MEGUSTRO, GASTREET, Завтрак Шефа). Участник популярных кулинарных шоу («Повара на колёсах», «На ножах», «Кондитер», «Дикая кухня»), где его профессионализм и харизма не раз становились центром внимания. В прошлом — шеф-повар на ЧМ-2018, готовивший для мировых футбольных звёзд, и организатор питания на экономическом форуме для высокопоставленных гостей. Сегодня его кухня - это всегда событие и яркий гастрономический опыт!

Такой формат ужина — это традиция Cheeseria. Гастрономический опыт дополняется общением с шефами, общей непринуждённой атмосферой ресторана и прекрасным музыкальным сопровождением.

В рамках праздника гости смогут насладиться изысканными блюдами, созданными специально для этого вечера. «Мы стремимся сделать ужин не просто вкусным, но и запоминающимся событием, где каждая деталь продумана для комфорта и удовольствия наших гостей», — отмечает Александр.

Шестилетие Cheeseria — это не просто день рождения ресторана, а возможность разделить радость с теми, кто делает это место особенным. «Мы всегда стараемся поддерживать интерес и лояльность нашей аудитории. Такие мероприятия помогают нам оставаться ближе к гостям и давать им то, что они ценят — незабываемые эмоции», — подытоживает шеф-повар.

«Мы не просто готовим сыр — мы строим вокруг него целую философию»

Сыры — это душа ресторана Cheeseria, основа её концепции и главная гастрономическая гордость. В меню ресторана они занимают центральное место, присутствуя практически в каждом блюде: от бурраты и жареного халуми до пиццы и пасты.

Сырная тарелка — первое, что официанты предлагают попробовать новым гостям ресторана. Это визитная карточка Cheeseria и способ ближе познакомиться с уникальными сырами, которые здесь производят.

- Когда гости пробуют нашу сырную тарелку, они часто удивляются: “Никогда не думал, что сыр может быть таким разным!”, — делится Александр Ильчев, шеф-повар ресторана

Среди коронных блюд ресторана — кипрский халуми на аргентинском гриле, подаваемый с ежевичным джемом и свежим салатом. Это блюдо стало настоящим хитом на гастрономических фестивалях.

- Помню, как на “Вкусной Казани” мы жарили халуми на мангале, и за ним выстраивались очереди. Люди пробовали, возвращались за добавкой и даже рекомендовали нас друзьям, — вспоминает шеф-повар.

Ещё одна гордость Cheeseria — пицца, приготовленная по классическому итальянскому рецепту. Специально для её создания в Казань приезжал итальянский шеф-повар, который обучал команду и настраивал печь.

- Он настроил её до градуса, чтобы бортики пиццы имели те самые “леопардовые” пятна. Это был мастер-класс, который мы вспоминаем до сих пор. И сегодня “Маргарита” и “4 сыра” занимают лидирующие позиции среди заказов, а гости с восторгом отзываются о том, как пицца переносит их в Италию, — рассказывает Александр.

«Мы работаем только с чистым продуктом, и это принципиально важно»

Сыр в Cheeseria — результат кропотливого труда и мастерства. Всё начинается с фермерского молока, которое каждое утро привозят из Лаишевского района. Это молоко — основа качества, которая делает сыр ресторана уникальным.

После доставки молоко проходит пастеризацию. Температура контролируется по технологическим картам, чтобы сохранить все полезные свойства. Затем добавляются натуральные закваски и фермент на бактериальной основе, что делает продукцию халяльной. Следующий этап — превращение молока в сырное зерно, из которого рождается либо мягкий сыр, либо основа для твёрдых сортов.

Сыры, которые производят в Cheeseria, соответствуют стандартам халяль, что подтверждается соответствующим сертификатом

— Чтобы приготовить мягкий сыр вроде бурраты или моцареллы, мы нагреваем сырное зерно в воде, температура которой достигает 92–96 градусов. Пока оно горячее и эластичное, нужно успеть вручную вытянуть и сформировать идеальные шарики. Это очень трудоёмкий процесс, требующий опыта и терпения. Новичкам иногда нужно до полугода, чтобы освоить эту технику, — рассказывает Алсу Аскарова, сыровар ресторана.

Для твёрдых сыров, таких как качотта или монтазио, путь длиннее. После формирования головки сыра помещают в камеры созревания с определённой температурой и влажностью. Созревание может длиться от нескольких недель до трёх лет.

— За сыром нужно ухаживать: переворачивать, покрывать латексом или обрабатывать маслом. Каждая головка требует внимания, — говорит сыровар.

Ежедневный труд команды позволяет Cheeseria производить около 500 килограммов сыра в неделю, используя 1,5–2 тонны молока.

Среди хитов — халуми, который обожают жарить на гриле, и буррата, идеально сочетающаяся с томатами и песто.

«Необычные вкусы рождаются не только из экспериментов, но и из глубокого понимания продуктов»

Cheeseria известна своим умением сочетать несочетаемое. Одно из ярких блюд, где воплощён этот принцип, — салат с уткой и "Стеклянной" грушей.

— В нём сочетается солоноватый сыр, нежная утка и сладковатый медово-горчичный соус. Казалось бы, всё слишком разное, но вместе они создают удивительную гармонию вкусов, — рассказывает Александр Ильчев, шеф-повар ресторана.

Не менее интересное блюдо — томлёное говяжье ребро. Оно готовится 12 часов, чтобы мясо стало невероятно мягким, а затем подаётся с соусом из клюквы и свит чили.

– Кислая клюква и легкая острота соуса подчеркивают насыщенный вкус мяса. Мы ещё добавляем трюфельное пюре, которое вносит кремовую текстуру и богатый аромат. Гости часто говорят, что это одно из самых запоминающихся блюд, — добавляет шеф-повар.

В десертах Cheeseria тоже не боится экспериментов. Например, «Бельфунго All Italia из белого молочного шоколада», в начинке которого используется настоящий обжаренный шампиньон, смешанный с шоколадом.

— Это наш самый смелый десерт. Кто-то его обожает, кто-то долго обсуждает, но равнодушных точно нет, — с улыбкой замечает Александр.

В ресторане Cheeseria брискет — это не просто мясо, это результат кропотливой работы и точности. Шеф-повар Александр Ильчев рассказывает, что ключевую роль в этом процессе играет техасский смокер, расположенный на фабрике ресторана.

– Это BBQ-гриль, который позволяет добиться идеально мягкого и ароматного мяса. Копчение происходит за счёт медленного горения лиственных дров, а весь процесс занимает до 17 часов в зависимости от размера отруба, — делится он.

Брискет проходит тщательную подготовку: сначала мясо очищают от лишнего жира и маринуют 24 часа в смеси специй. В состав маринада входят паприка, чеснок, соль, перец, сахар и другие приправы, которые придают мясу насыщенный вкус. После этого мясо отправляется в смокер, где коптится при температуре до 100 градусов, с постоянным контролем температуры и влажности.

Результат — невероятно нежное мясо, которое в Cheeseria подают в самых разных форматах.

– Вы можете попробовать брискет как целый стейк, заказать его в мясной нарезке или насладиться им в пицце и пасте», — уточняет Александр.

Фавориты шефа: что обязательно попробовать в меню Cheeseria

Любимым направлением в меню для Александра остаются мясные блюда, особенно стейки.

– Я большой любитель мяса, и для меня важно, чтобы прожарка была идеальной, особенно Medium или Medium Rare. Это та тонкая грань, где мясо остаётся сочным, нежным и сохраняет свой насыщенный вкус. Если стейк пересушен, он теряет всю свою магию», — делится он.

В Cheeseria подход к стейкам — это не просто готовка, а настоящее искусство. На гриле работают мастера, которые с точностью доводят мясо до желаемой степени прожарки.

– У нас есть повар, которого я всегда хвалю за его работу. Помню, на одном из банкетов он приготовил около 15 стейков с разными прожарками — от Rare до Well Done — и идеально попал в каждую. Это действительно впечатляет, — рассказывает Александр.

Бонус от Александра Ильичева, шеф-повара ресторана: «Заглядывайте в нашу фермерскую лавку Salumeria и готовьте блюда из меню ресторана прямо у себя дома».

Редакция ProKazan решила узнать у шеф-повара Cheeseria Александра Ильчева, какое блюдо можно приготовить дома, чтобы насладиться вкусом фирменных сыров ресторана.

Александр предложил запечённый камамбер — рецепт, который впечатляет простотой приготовления и насыщенным вкусом.

— Это одно из тех блюд, которое гости часто заказывают у нас, а потом приходят в лавку за камамбером, чтобы повторить дома. Оно не требует специальных навыков, но производит впечатление, — делится шеф-повар.

Все для создания блюда можно заказать в фермерской лавке Salumeria с доставкой на дом.

Ингредиенты просты: одна головка камамбера, чиабатта, немного вишнёвого соуса (или джема) и оливковое масло. Александр подчёркивает, что важна правильная температура запекания:

Разогрейте духовку до 180 °C. Поместите камамбер в форму для запекания. Если хотите добавить аромата, сделайте на корочке сыра небольшие надрезы и вставьте в них свежий розмарин или тимьян. Запекайте камамбер 6–8 минут, пока он не станет мягким и слегка потечет. Нарежьте чиабатту на ломтики, смажьте оливковым маслом и обжарьте на сковороде до золотистой корочки. Подавайте запечённый камамбер с теплым хлебом и вишневым соусом. Макайте хлеб в растопленный сыр, сочетая его с легкой сладостью соуса.

- Простой набор ингредиентов и немного времени — и вы создадите что-то, что точно оставит впечатление. Это невероятное сочетание: солоноватый сыр, сладкий соус и хрустящий хлеб, — говорит Александр.

Cheeseria — это место, где еда становится историей, а история — частью вашего ужина. Мы заглянули за кулисы и увидели, как мастерство, страсть и внимание к деталям превращают сыр в сердце каждого блюда. Это не просто ресторан, это пространство, где итальянские традиции обретают локальное звучание.