В Татарстане 6 февраля ожидается -15 градусов

6 февраля в Татарстане ожидается похолодание, осадков не предвидится. Ветер восточный, 3–8 метров в секунду, сообщает Гидрометцентр региона.

По прогнозам синоптиков, ночью температура воздуха опустится до -10…-15 градусов, а днем составит от -3 до -8 градусов.

В Казани в ночь на четверг похолодает до -11…-13 градусов, днем температура поднимется до -4…-6 градусов. На дорогах возможна гололедица.

Ранее мы писали о том, что в казанском подвале на улице Волгоградской оказались замурованы кошки.

По словам жильцов, кошки жили в подвале много лет, они заботились о них, подкармливали и даже дали имена.