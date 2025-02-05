Татарстанцы оценили удобство оплаты «улыбкой»: количество транзакций превысило 190 тысяч

Сейчас сервис "Оплата улыбкой" уже доступен на 23 тысячах терминалов Сбербанка в Татарстане.

Биометрия представляет собой безопасную и надежную технологию для проведения платежей, поскольку данные сохраняются в Единой биометрической системе в форме зашифрованного кода, который нельзя повторно использовать. Платформа функционирует на базе анонимных данных, обеспечивая их высокую степень защиты. Платежи по биометрии осуществляются через защищённый канал связи. Система распознает уникальные особенности лица, удостоверяя личность, после чего происходит списание средств с указанной карты.

Юлия Базилюк, заместитель управляющего отделением «Банк Татарстан» Сбербанка:

«Летом 2023 года Сбербанк представил инновационный сервис оплаты «улыбкой», и с тех пор его востребованность стремительно растет. Это подтверждают объемы транзакций среди жителей Татарстана и гостей республики — за прошлый год было совершено 190 тысяч оплат. Благодаря безопасности, удобству использования и точному распознаванию, наши биометрические решения могут стать полноценной альтернативой банковским картам, пропускам и даже традиционным удостоверениям личности».

Для того чтобы начать платить улыбкой, нужно авторизоваться через сервис «Сбер ID», далее выбрать банковскую карту, создать код безопасности, который может потребоваться для подтверждения покупок, а также предоставить биометрические персональные данные в Единую биометрическую систему. Для клиентов Сбера данная опция доступна в Сбербанк Онлайн ― подробнее по ссылке.

По всей стране действует более миллиона терминалов Сбера, через которые можно оплатить покупки улыбкой. В 2025 году банк планирует удвоить число био-терминалов и достичь двух миллионов. При этом биометрическое решение Сбера не зависит от иностранных технологий, 100% всего программного кода — российская разработка, что в том числе говорит о безопасности и надежности решения.