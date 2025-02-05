Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Елабуге 17-летний подросток лишился 2 пальцев на работе

Проверка установила, что причиной несчастного с...

Екатерина Елисеева

Подписаться в Telegram

В Елабуге прокуратура через суд требует компенсацию морального вреда для несовершеннолетнего, получившего травму на производственной практике.

29 октября 2024 года 17-летний подросток пострадал в одной из местных организаций — при работе на сверлильном станке ему оторвало два пальца.

Проверка установила, что причиной несчастного случая стало нарушение работодателем правил охраны труда. В связи с этим прокуратура направила руководству предприятия представление и подала иск в суд в интересах пострадавшего.

В настоящее время акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

Ранее мы писали о том, что в казанском подвале на улице Волгоградской оказались замурованы кошки.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Метеозависимые люди будут страдать: какие погодные сюрпризы февраль подготовил Казани

Гид по скидкам Казани

6 часов назад

Здоровый старт: редакция собрала всё, что поможет прийти в форму и зарядиться энергией

служба от тараканов москва

Лонгриды

19 часов назад

Теряем сотрудников: татарстанцев стали сильнее ценить за границей

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Зимние дни в Казани: топ-идеи для активного отдыха и уютных вечеров

репетитор по биологии огэ в Москве

Новости Казани

день назад

Учебный онлайн-центр в Казани кинул студентов на деньги

Не у нас

4 часа назад

В Минобороны РФ решили иначе определять степень годности к военной службе

Не у нас

день назад

В Дагестане кот Хатико больше 7 лет живёт на могиле своего хозяина

Не у нас

день назад

В Калининградской области отчим до смерти забил 7-летнего ребёнка

Новости Татарстана

день назад

Онколог рассказал, какими видами рака чаще всего болеют жители Татарстана
Важное в РТ
час назад

Татарстанцы оценили удобство оплаты «улыбкой»: количество транзакций превысило 190 тысяч

Новости Татарстана

11 минут назад

Республика Татарстан остановила «утечку мозгов» из региона

Новости Татарстана

час назад

В Елабуге 17-летний подросток лишился 2 пальцев на работе

Новости Казани

2 часа назад

В казанском подвале на улице Волгоградской оказались замурованы кошки

Новости Казани

2 часа назад

Около казанского аэропорта скопились машины скорой помощи
Экс-главу казанской фирмы осудят за падение раб...
Новости Казани
51 минуту назад

Экс-главу казанской фирмы осудят за падение работника с высоты у «Миллениума»

Новости Казани

2 часа назад

5 февраля факел «Казаньоргсинтеза» может гореть ярче обычного

Новости Казани

2 часа назад

Фигуристка Валиева не смогла вернуть медали, которых лишилась из-за допинга

Новости Татарстана

3 часа назад

С хозяина базы, откуда сбежали псы и загрызли женщину, сняли домашний арест
Когда любовь не спасает: почему семейные конфли...
Интересное в Казани
5 дней назад

Когда любовь не спасает: почему семейные конфликты все чаще решают через юристов