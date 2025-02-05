В Елабуге 17-летний подросток лишился 2 пальцев на работе

В Елабуге прокуратура через суд требует компенсацию морального вреда для несовершеннолетнего, получившего травму на производственной практике.

29 октября 2024 года 17-летний подросток пострадал в одной из местных организаций — при работе на сверлильном станке ему оторвало два пальца.

Проверка установила, что причиной несчастного случая стало нарушение работодателем правил охраны труда. В связи с этим прокуратура направила руководству предприятия представление и подала иск в суд в интересах пострадавшего.

В настоящее время акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

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