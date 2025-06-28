Стирают намного лучше дорогих, а стоят в разы дешевле: пять самых лучших стиральных порошков по мнению Роскачества
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Роскачество провело всестороннее исследование стиральных порошков для цветного белья, оценивая 30 различных факторов, таких как эффективность удаления пятен, безопасность для тканей и кожи, а также экологичность составов.
Итоги показали, что качественная стирка возможна и без необходимости переплачивать за дорогие бренды.
Топ-5 стиральных порошков для цветного белья по версии Роскачества
Аист
Этот российский порошок получил высшие оценки за способность удалять стойкие загрязнения и сохранять яркость тканей после множества стирок.
Burti Color
Идеален для бережной стирки. Он эффективно очищает, не повреждая ткань, и тщательно сохраняет яркость цветов.
Ariel
Лидер по борьбе с пятнами. Порошок оставляет ткани чистыми, не оставляет разводов и дарит свежий аромат.
Dosia
Сохраняет ткани в отличном состоянии, предотвращает их выцветание и деформацию, что делает его отличным выбором для частых стирок.
Reflect
Особенно эффективен при удалении жирных и пищевых пятен, обеспечивая чистоту и яркость тканей.
Выводы и рекомендации
Рейтинг Роскачества подтверждает, что многие стиральные порошки могут предложить отличное качество при доступной цене. При выборе важно обращать внимание не только на стоимость, но и на воздействие на ткани и экологическую безопасность состава.
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