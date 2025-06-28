Стирают намного лучше дорогих, а стоят в разы дешевле: пять самых лучших стиральных порошков по мнению Роскачества

Роскачество провело всестороннее исследование стиральных порошков для цветного белья, оценивая 30 различных факторов, таких как эффективность удаления пятен, безопасность для тканей и кожи, а также экологичность составов.

Итоги показали, что качественная стирка возможна и без необходимости переплачивать за дорогие бренды.

Топ-5 стиральных порошков для цветного белья по версии Роскачества

Аист

Этот российский порошок получил высшие оценки за способность удалять стойкие загрязнения и сохранять яркость тканей после множества стирок. Burti Color

Идеален для бережной стирки. Он эффективно очищает, не повреждая ткань, и тщательно сохраняет яркость цветов. Ariel

Лидер по борьбе с пятнами. Порошок оставляет ткани чистыми, не оставляет разводов и дарит свежий аромат. Dosia

Сохраняет ткани в отличном состоянии, предотвращает их выцветание и деформацию, что делает его отличным выбором для частых стирок. Reflect

Особенно эффективен при удалении жирных и пищевых пятен, обеспечивая чистоту и яркость тканей.

Выводы и рекомендации

Рейтинг Роскачества подтверждает, что многие стиральные порошки могут предложить отличное качество при доступной цене. При выборе важно обращать внимание не только на стоимость, но и на воздействие на ткани и экологическую безопасность состава.