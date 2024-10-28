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Стало известно, когда мы увидим конец СВО: баснословно одаренный пророк-математик Григорий Кваша назвал точную дату и победителя

Григорий Кваша, уникальный астролог с научным п...

novodugino.admin-smolensk.ru

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Григорий Кваша, уникальный астролог с научным подходом, привлекает внимание своей нестандартной методикой предсказаний, основанной на анализе числовых данных, а не на традиционных астрологических знаках.

Его методы вызывают интерес и обсуждения как среди его коллег, так и среди общественности. Изучая даты, цифры и время, Кваша заявляет, что может делать точные прогнозы, уходящие глубже стандартных подходов.

Особую роль в его исследованиях играют математика и теоретическая история. Он убежден, что, учитывая цикличность исторических событий и математические закономерности, можно предсказать будущее. В 2021 году Кваша сделал смелое предсказание о начале специальной военной операции на Украине в 2022 году, которое, к удивлению многих, действительно сбылось. Теперь же астролог представил свое видение возможного окончания конфликта.

По данным издания «ЦАРЬГРАД», Кваша полагает, что завершение операции следует ожидать в 2025 году, однако ключевым моментом станет 2024 год, когда, по его словам, произойдет существенный поворот. Он подчеркивает, что на исход военных действий повлияют не только силы, ресурсы и вооружение, но и внутренние факторы. По его прогнозу, итогом станет победа Российской Федерации, что, как утверждает Кваша, подтверждено его математическими расчетами и данными анализа исторических циклов.

Его подход к предсказаниям часто вызывает споры среди скептиков, но сам Кваша остаётся убежден в силе науки и чисел. Поддерживая свои прогнозы примерами из истории и математикой, он предлагает взглянуть на будущее через призму анализа цифр и событий, а не только звезд и созвездий. Будущее покажет, насколько точны его выводы, однако уже сейчас интерес к его нестандартным методам лишь растёт.

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