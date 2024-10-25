Григорий Кваша, астролог, математик и теоретик истории, в очередной раз привлек внимание общественности своими прогнозами.

В своей практике Кваша использует не только астрологические знания, но и математический анализ и исторические закономерности, утверждая, что будущее можно предсказывать, опираясь на даты и временные циклы, а не на созвездия. Подход Кваши к астрологии основан на идее, что все происходящее в мире повторяется циклично и можно предсказать будущее, анализируя точные события прошлого.

В 2021 году, задолго до начала активных боевых действий на Украине, Кваша предсказал, что специальная военная операция начнется в 2022 году. Теперь астролог представляет новый прогноз — он уверен, что СВО завершится в 2025 году, при этом 2024 год станет ключевым для этого конфликта.

Кваша подчеркнул, что окончание СВО не будет связано с дефицитом вооружения или финансовыми трудностями, а произойдет из-за внутренних факторов враждующих сторон. По его прогнозу, победу в этом противостоянии одержит Российская Федерация. «Решающее значение будут иметь не деньги и оружие, а цикличные события и перемены, которые уже прослеживаются», — отметил астролог.

Григорий Кваша, основываясь на своей методике, разработанной на пересечении астрологии, математики и истории, уверяет, что анализ дат и событий позволяет выявить закономерности, на которых и строятся его прогнозы. «Понимание истории и циклов времени открывает глаза на многие явления и предстоящие события», — добавил Кваша.

Его подход, который исключает классическое астрологическое оперирование созвездиями, вызывает как интерес, так и критику среди научных кругов. Кваша настаивает, что точные даты и временные последовательности дают более точные прогнозы, чем традиционные астрологические методы, и его успехи в предсказании текущих событий подтверждают обоснованность его методики.

Своим новым прогнозом Кваша вновь разжигает дискуссию о возможности предсказания будущего на основе аналитического подхода к астрологии. Будет ли он прав в своих расчетах? Только время покажет.