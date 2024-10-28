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Стало известно, какие машины нельзя будет купить в РФ уже в 2025 году

С начала 2025 года российский рынок автомобилей...

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С начала 2025 года российский рынок автомобилей ожидают серьёзные изменения — целый ряд электромобилей и гибридов может исчезнуть из продаж. Это связано с резким увеличением утилизационного сбора, особенно на машины с электрическими и гибридными двигателями.

Эксперты предупреждают, что такой рост расходов на утилизацию сделает ввоз многих популярных моделей в Россию экономически невыгодным, и покупатели останутся без выбора в сегменте бюджетных экологичных автомобилей.

Почему растет утильсбор?

Согласно постановлению правительства, с 2025 года утильсбор на электромобили и гибриды в России увеличится в 20 раз. В настоящее время для новых электромобилей применяется коэффициент 1,63 к базовой ставке в 20 000 рублей, что приводит к сумме утильсбора около 33 000 рублей. Однако с января 2025 года коэффициент увеличится до 33,4, что повысит сбор до 667 000 рублей. Для подержанных электромобилей сбор вырастет ещё сильнее — с 122 тысяч до 1,2 миллиона рублей.

Эти значительные суммы сбора будут добавлены к стоимости автомобиля, что сделает покупку недорогих электромобилей практически невозможной для большинства россиян.

Какие автомобили покинут российский рынок?

Наибольший удар придётся по бюджетным электромобилям и гибридам, стоимость которых до сих пор оставалась доступной для широкого круга потребителей. В первую очередь это коснётся моделей, таких как:

  • Nissan Leaf,
  • Volkswagen ID.

Эти модели, остававшиеся относительно доступными на фоне премиальных автомобилей, станут слишком дорогими для ввоза и продаж. На российском рынке уже поступают сигналы от дистрибьюторов о планах сократить поставки бюджетных электрических моделей.

Какие бренды останутся?

На фоне резкого роста утильсбора в России останутся только те электромобили, которые и так уже относятся к премиум-сегменту и обладают значительной стоимостью. Покупатели этих моделей, как правило, готовы к высоким ценам, и дополнительная сумма сбора в 600 тысяч рублей не окажет существенного влияния на конечную стоимость. Среди моделей, которые останутся на российском рынке, можно выделить:

  • Li Xiang,
  • Zeekr,
  • Tesla,
  • Voyah,
  • Hongqi,
  • BMW.

Стоимость этих автомобилей варьируется от 4,5 до 8 миллионов рублей, а для покупателей из этого сегмента повышение цены не станет решающим фактором.

Что говорят автопроизводители и ретейлеры?

Представители российских дилеров подтверждают, что повышение утильсбора существенно осложнит продажи гибридов и электромобилей бюджетного сегмента. Как отмечает Игорь Караваев, председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), новые тарифы утильсбора повысят розничные цены на электромобили и гибриды в среднем на 30%, что для бюджетных моделей окажется критичным. В результате на рынке останутся только те модели, которые и так ориентированы на узкий круг состоятельных покупателей.

Как утильсбор скажется на будущем электромобилей в России?

Согласно данным на первое полугодие 2024 года, парк электромобилей и гибридов в России составляет около 90 тысяч автомобилей, и популярность этого сегмента продолжала расти. Ведущие позиции занимают марки:

  • Li Xiang — 19%,
  • Nissan — 17%,
  • Voyah — почти 11%,
  • Zeekr — 9%,
  • Tesla — 7%.

Однако с 2025 года этот рост может замедлиться из-за роста цен и снижения доступности бюджетных моделей. В условиях повышения утильсбора для покупателей электромобили и гибриды станут менее привлекательными, и спрос может сместиться в сторону традиционных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Будет ли дефицит электромобилей и как снизить рост цен?

Пока представители АКОРТ и производителей не берутся прогнозировать точный эффект, но предполагают, что ограничение доступных моделей электромобилей приведёт к росту цен на доступные авто. Чтобы стабилизировать ситуацию, эксперты предлагают альтернативные меры, например, поддержание льготных условий на бюджетные модели, а также усиление конкуренции среди продавцов.

Увеличение утильсбора с 2025 года станет серьёзным испытанием для российского рынка электромобилей и гибридов. Многие доступные модели исчезнут из продажи, и покупателям останутся лишь премиальные варианты. С учётом новых условий покупка экологичного авто станет менее доступной, что, вероятно, затормозит развитие электромобильного сегмента в России.

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