Стало известно, какие автомобили нельзя будет купить в России уже в 2025 году

С 2025 года российский автомобильный рынок ждут серьезные перемены: резкое увеличение утилизационного сбора может вывести из продажи целый ряд электромобилей и гибридных авто.

Новые тарифы делают ввоз таких машин экономически невыгодным, особенно для бюджетных моделей, и первыми «под удар» попадают популярные модели вроде Nissan Leaf и Volkswagen ID.

Новые ставки утильсбора: что изменится?

Правительство России утвердило поправки, согласно которым утилизационный сбор для электромобилей и последовательных гибридов увеличится более чем в 20 раз. В 2024 году коэффициент составлял 1,63, что делало базовую ставку для новых электрокаров около 33 тыс. рублей. Однако с нового года коэффициент вырастет до 33,4, и сумма сбора составит уже 667 тыс. рублей за новый электромобиль и около 1,2 млн рублей для подержанных. Эта сумма будет включаться в конечную стоимость автомобиля, что отразится на покупателях.

Какие марки будут недоступны?

Подавляющее большинство бюджетных электромобилей перестанет быть рентабельным для импорта, поскольку высокая сумма утильсбора значительно увеличит их цену. Ожидается, что россияне не смогут приобретать недорогие модели, такие как:

Nissan Leaf

Volkswagen ID

Эти модели, по мнению автоэкспертов, скорее всего исчезнут с рынка, так как новые сборы существенно превысят допустимые для массового сегмента цены. Однако роскошные электромобили, стоимость которых изначально высока, останутся доступны, так как для их покупателей увеличение стоимости будет менее критичным.

Какие электромобили останутся в России?

Согласно автоэкспертам, премиальные марки, стоимость которых варьируется от 4,5 до 8 млн рублей, останутся на рынке. Среди них:

Li Xiang

Zeekr

Tesla

Voyah

Hongqi

BMW

Для владельцев элитных автомобилей, способных приобрести машину за несколько миллионов рублей, дополнительный сбор в размере 600 тыс. рублей не станет критичным фактором. Этот сегмент рынка остается устойчивым, так как клиенты премиального класса готовы оплачивать высокие цены.

Как это повлияет на рынок электромобилей?

На сегодняшний день в России насчитывается около 90 тыс. электромобилей и подключаемых гибридов, и наиболее популярные марки уже включают дорогие модели. Статистика на первое полугодие 2024 года показывает, что лидерами рынка стали Li Xiang (19%), Nissan (более 17%), Voyah (около 11%), Zeekr (9%) и Tesla (7%). Однако с исчезновением бюджетных моделей рынок электромобилей может стать менее доступным для массового покупателя, ограничиваясь премиальным сегментом.

Повышение цен на автомобили: что ждет россиян?

Повышение утилизационного сбора — не единственный фактор, влияющий на рост цен. Уже с октября 2024 года крупнейшие банки увеличили ставки по рыночной ипотеке на автомобили, а Сбербанк повысил минимальную ставку для новостроек до 24,9%. Эти меры затрагивают не только рынок недвижимости, но и сектор автомобильного кредитования, что сделает покупку новых машин еще менее доступной для населения.

Введение нового утильсбора может привести к тому, что российский рынок электромобилей станет более элитным, а доступ к бюджетным моделям — существенно ограниченным.