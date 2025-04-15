Снять деньги через банкомат больше не сможем: новый закон вступает в силу с 17 апреля
timiryazevskiy.mos.ru
1 апреля 2025 года опубликован закон, подписанный президентом Владимиром Путиным, направленный на борьбу с мошенничеством в цифровой среде.
Большая часть положений вступает в силу с 1 июня 2025 года, некоторые — чуть позже.
Основные изменения, которые ждут граждан
1. Новая система обмена данными
Создаётся единая государственная информационная платформа, через которую будут обмениваться данными банки, государственные органы и операторы связи. Отвечать за неё будет Минцифры.
2. Запрет на иностранные мессенджеры
Госслужащим, а также сотрудникам банков и операторов связи запретят использовать зарубежные мессенджеры при взаимодействии с гражданами.
3. Информация о звонке — прямо на экране
Будет внедрена система маркировки: на экране телефона будет отображаться, кто звонит — чтобы распознать спам или мошенников ещё до ответа.
4. Возможность блокировать рекламные звонки
Абоненты смогут официально отказаться от звонков с рекламой — операторы будут обязаны учитывать такие заявки.
5. Контроль над оформлением SIM-карт
Можно будет запретить оформление новых SIM-карт на своё имя без личного присутствия, а также передавать их только близким родственникам.
6. Ограничения на выдачу наличных
При подозрительных операциях через банкоматы банки смогут ограничить выдачу до 50 тыс. рублей в сутки на срок до 48 часов. Если счёт отмечен как подозрительный — в течение месяца лимит составит 100 тыс. рублей.
7. Назначение доверенного лица
Граждане смогут заранее определить доверенное лицо, которое будет подтверждать крупные финансовые действия — особенно актуально для пожилых и уязвимых людей.
8. Биометрия для микрозаймов
Для оформления микрозайма потребуется проходить идентификацию через Единую биометрическую систему.
Как это скажется на бизнесе
Закон обязывает компании — банки, телеком-операторов и маркетплейсы — адаптировать процессы:
- Колл-центры — должны внедрить маркировку звонков.
- Микрофинансовые организации — обязаны подключиться к системе биометрии, иначе выдача займов будет невозможна.
- Телемаркетинг — под запретом окажутся холодные звонки, что повлияет на продажи.
Плюсы и минусы для граждан
Плюсы:
- Повышенная защита от финансового мошенничества
- Возможность контролировать свои SIM-карты и каналы связи
- Поддержка пожилых людей через систему доверенных лиц
Минусы:
- Возможные трудности со снятием крупных сумм наличными
- Проблемы с получением микрозаймов у тех, кто не прошёл регистрацию в системе биометрии
Новый закон — шаг в сторону цифровой безопасности, который повлияет как на повседневную жизнь граждан, так и на работу целых отраслей. Чтобы избежать сложностей, уже сейчас стоит ознакомиться с новыми правилами и при необходимости — обновить свои данные в биометрической системе, сообщает progorodnsk.
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