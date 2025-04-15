Снять деньги через банкомат больше не сможем: новый закон вступает в силу с 17 апреля

1 апреля 2025 года опубликован закон, подписанный президентом Владимиром Путиным, направленный на борьбу с мошенничеством в цифровой среде.

Большая часть положений вступает в силу с 1 июня 2025 года, некоторые — чуть позже.

Основные изменения, которые ждут граждан

1. Новая система обмена данными

Создаётся единая государственная информационная платформа, через которую будут обмениваться данными банки, государственные органы и операторы связи. Отвечать за неё будет Минцифры.

2. Запрет на иностранные мессенджеры

Госслужащим, а также сотрудникам банков и операторов связи запретят использовать зарубежные мессенджеры при взаимодействии с гражданами.

3. Информация о звонке — прямо на экране

Будет внедрена система маркировки: на экране телефона будет отображаться, кто звонит — чтобы распознать спам или мошенников ещё до ответа.

4. Возможность блокировать рекламные звонки

Абоненты смогут официально отказаться от звонков с рекламой — операторы будут обязаны учитывать такие заявки.

5. Контроль над оформлением SIM-карт

Можно будет запретить оформление новых SIM-карт на своё имя без личного присутствия, а также передавать их только близким родственникам.

6. Ограничения на выдачу наличных

При подозрительных операциях через банкоматы банки смогут ограничить выдачу до 50 тыс. рублей в сутки на срок до 48 часов. Если счёт отмечен как подозрительный — в течение месяца лимит составит 100 тыс. рублей.

7. Назначение доверенного лица

Граждане смогут заранее определить доверенное лицо, которое будет подтверждать крупные финансовые действия — особенно актуально для пожилых и уязвимых людей.

8. Биометрия для микрозаймов

Для оформления микрозайма потребуется проходить идентификацию через Единую биометрическую систему.

Как это скажется на бизнесе

Закон обязывает компании — банки, телеком-операторов и маркетплейсы — адаптировать процессы:

Колл-центры — должны внедрить маркировку звонков.

Микрофинансовые организации — обязаны подключиться к системе биометрии, иначе выдача займов будет невозможна.

Телемаркетинг — под запретом окажутся холодные звонки, что повлияет на продажи.

Плюсы и минусы для граждан

Плюсы:

Повышенная защита от финансового мошенничества

Возможность контролировать свои SIM-карты и каналы связи

Поддержка пожилых людей через систему доверенных лиц

Минусы:

Возможные трудности со снятием крупных сумм наличными

Проблемы с получением микрозаймов у тех, кто не прошёл регистрацию в системе биометрии

Новый закон — шаг в сторону цифровой безопасности, который повлияет как на повседневную жизнь граждан, так и на работу целых отраслей. Чтобы избежать сложностей, уже сейчас стоит ознакомиться с новыми правилами и при необходимости — обновить свои данные в биометрической системе, сообщает progorodnsk.