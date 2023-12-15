Новости России
· Ульяна Сенько

Сможете выйти на пенсию в 55/60 лет: в Госдуме назвали одно условие

Сможете выйти на пенсию в 55/60 лет: в Госдуме назвали одно условие

life.ru

Подписаться в Telegram

Депутаты Государственной думы Российской Федерации выступили с предложением уменьшить возраст досрочного выхода на пенсию. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении, сообщает информационное онлайн-издание «Известия».

На данный момент законодательством РФ установлено, что на пенсию могут выйти граждане женского пола, достигшие 60-ти лет, и мужского пола 65-лет. Вместе с тем, страховой стаж равный 42-ум для мужчин и 37-ми годам для женщин, позволяет начать получение выплат по старости за два года до общего установленного законом пенсионного возраста.

Авторы законопроекта о снижении возраста досрочного выхода на пенсию отметили, что страховой стаж, установленный в настоящее время, является лишь формальностью, и россияне обычно не успевают отработать положенные 42 года и 37 лет до наступления 60 и 65 лет, поэтому на пенсию выйти досрочно почти не представляется возможным.

Вместе с тем инициаторы обратили внимание на то, что предполагаемый размер пенсионных выплат является причиной того, что молодые люди получают «серую» заработную плату, чтобы уменьшить отчисления со своих доходов во внебюджетные фонды.

Для решения перечисленных проблем депутаты предлагают установить определенный минимальный страховой стаж, необходимый для получения права на досрочную пенсию: для мужчин это будет составлять 37 лет, а для женщин – 32 года. При этом остается условие, что возможность выхода на досрочную пенсию будет доступна не ранее определенного возраста, а именно 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

Установка такой нормы будет существенным стимулом для граждан заняться официальным трудоустройством и уплатой соответствующих взносов во внебюджетные фонды. По мнению экспертов, подобное решение позволит перевести до 50% всех доходов из непрозрачной сферы в легальную экономику. Таким образом, превышение дополнительных затрат, связанных со снижением пенсионного возраста для тех граждан, которым будет предоставлено право на досрочную пенсию, будет компенсировано повышением стоимости индивидуального пенсионного коэффициента.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

16 часов назад

Стало известно, что сказал Марат на татарском языке после выступления пальто

Новости Татарстана

16 часов назад

Из-за трех смертельных ДТП в Нижнекамске соберут комиссию по БДД

клопы опасны для человека

Новости Татарстана

день назад

На казанских сельхозярмарках раскупили более 200 тыс. яиц

Интересное в Казани

3 дня назад

ГК ТОЧНО заходит в Казань

ремонт холодильников smeg в Москве

Новости Татарстана

день назад

Главу МЧС РТ отстранили от должности

Новости Татарстана

22 часа назад

Актер Копейкин высказался о продолжении сериала «Слово пацана»

Новости Татарстана

день назад

Госстройнадзор отстранил подрядчиков проекта «Наш двор»

Новости Татарстана

17 часов назад

В Татарстане УФАС проверит производителей яиц
Лонгриды
3 дня назад

3 млн рублей и корона «Мисс Офис»: как жительница Казани стала лучшей в России

3 млн рублей и корона «Мисс Офис»: как жительница Казани стала лучшей в России

Новости Татарстана

9 минут назад

В Татарстане были избраны новые судьи

Новости Татарстана

24 минуты назад

Дебетовые карты с начислением процентов на остаток: максимизация прибыли от своих средств

Новости Татарстана

час назад

В Казани завершено исследование участка под новый парк аттракционов

Новости Татарстана

час назад

В Нижнекамске был назначен новый руководитель следственного комитета
«Пьяные гости, дети-матершинники и встреча в трусах»: чем может обернуться вызов Деда Мороза на дом в Казани
Лонгриды
4 дня назад

«Пьяные гости, дети-матершинники и встреча в трусах»: чем может обернуться вызов Деда Мороза на дом в Казани

Новости Татарстана

14 часов назад

Татарстанец стал серебряным призером на турнире по греко-римской борьбе

Новости Татарстана

14 часов назад

Цены на яйца начнут снижаться после Нового года

Новости Татарстана

16 часов назад

Стало известно, что сказал Марат на татарском языке после выступления пальто
Женские секреты: девушки Казани раскрыли деликатные подробности своей жизни
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Женские секреты: девушки Казани раскрыли деликатные подробности своей жизни