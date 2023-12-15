Депутаты Государственной думы Российской Федерации выступили с предложением уменьшить возраст досрочного выхода на пенсию. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении, сообщает информационное онлайн-издание «Известия».

На данный момент законодательством РФ установлено, что на пенсию могут выйти граждане женского пола, достигшие 60-ти лет, и мужского пола 65-лет. Вместе с тем, страховой стаж равный 42-ум для мужчин и 37-ми годам для женщин, позволяет начать получение выплат по старости за два года до общего установленного законом пенсионного возраста.

Авторы законопроекта о снижении возраста досрочного выхода на пенсию отметили, что страховой стаж, установленный в настоящее время, является лишь формальностью, и россияне обычно не успевают отработать положенные 42 года и 37 лет до наступления 60 и 65 лет, поэтому на пенсию выйти досрочно почти не представляется возможным.

Вместе с тем инициаторы обратили внимание на то, что предполагаемый размер пенсионных выплат является причиной того, что молодые люди получают «серую» заработную плату, чтобы уменьшить отчисления со своих доходов во внебюджетные фонды.

Для решения перечисленных проблем депутаты предлагают установить определенный минимальный страховой стаж, необходимый для получения права на досрочную пенсию: для мужчин это будет составлять 37 лет, а для женщин – 32 года. При этом остается условие, что возможность выхода на досрочную пенсию будет доступна не ранее определенного возраста, а именно 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

Установка такой нормы будет существенным стимулом для граждан заняться официальным трудоустройством и уплатой соответствующих взносов во внебюджетные фонды. По мнению экспертов, подобное решение позволит перевести до 50% всех доходов из непрозрачной сферы в легальную экономику. Таким образом, превышение дополнительных затрат, связанных со снижением пенсионного возраста для тех граждан, которым будет предоставлено право на досрочную пенсию, будет компенсировано повышением стоимости индивидуального пенсионного коэффициента.