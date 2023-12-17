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Смело покупайте лотерейные билеты: Глоба указала на трех знаков зодиака, которым точно повезет

Смело покупайте лотерейные билеты: Глоба указала на трех знаков зодиака, которым точно повезет

michurinsk.ru

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Удача не покинет вас до конца 2023 года. Известная российская астролог Тамара Глоба в своем прогнозе на декабрь 2023 года выделила три знака зодиака, которые станут настоящими счастливчиками этого месяца.

Во-первых, Близнецы. Этот знак зодиака безоговорочно станет лучшим среди всех везунчиков декабря. Представители знака зодиака успешно достигнут всех своих намеченных целей и завершат все начатые дела до конца года. Мечта, которые были лишь мечтами начнут сбываться, а их личная жизнь будет переполнена счастьем. Представители этого знака могут даже встретить свою вторую половинку, а в некоторых случаях Близнецам удастся серьезно разбогатеть.


Во-вторых, Рак. Оставшиеся дни декабря пройдут для них лучше, чем раньше. Финансы начнут налаживаться, а в некоторых случаях стремительно расти, удача не покинет их ни на один день. Рак - это знак, представители которого могут смело покупать лотерейные билеты, так как их ожидает настоящий финансовый взрыв. На работе Раки могут рассчитывать на повышение зарплаты или крупную премию.

В-третьих, Скорпион. Скорпионы под конец года станут главными везунчиками среди всех знаков зодиака. Они упорно работали весь год, совершали ошибки и лишь под конец весь труд окупиться. Таким образом, скорпионы последние дни 2023 года будут пожинать плоды за приложенные усилия.

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