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Сливочное масло пропало с полок магазинов: его отпускают только по специальной просьбе

Сливочное масло стремительно дорожает, а в неко...

lebensmittelklarheit.de

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Сливочное масло стремительно дорожает, а в некоторых магазинах оно уже исчезает с полок. Повышение цен связано с сокращением поставок крупнейших производителей, и это вызывает серьёзные опасения у потребителей.

Согласно данным NEWS.ru, такие изменения на рынке — следствие роста издержек и дефицита сырья, которые ударили по поставкам.

Почему производство масла сокращается?

Сразу несколько крупных производителей молочных продуктов сообщили о сокращении объёмов производства сливочного масла. Так, компания H&N, бывшее подразделение Danone, приостановила отгрузку масла с 1 сентября. Вслед за ней «Милком» с октября прекратил производство под брендами «Варвара-краса» и «Ижмолоко», сократив также выпуск продукции марок «Село Зеленое» и «Кезский сырзавод». Перебои с поставками подтвердили и другие производители, включая «Агросила» и «Ярмолпродукт».

Причина этого — серьёзный рост затрат на сырье, логистику и упаковку. Как утверждает заместитель председателя правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов, себестоимость производства увеличилась на фоне дорогой логистики и повышения цен на сырье. В дополнение к этому производители сталкиваются с дефицитом кадров и высокой ключевой ставкой, что ограничивает доступ к дешевому финансированию.

Повышение цен на полках магазинов

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) подтверждает, что закупочные цены на масло на сливках выросли более чем на 31% с начала года. При этом магазины стараются сдерживать рост цен для потребителей, избегая резких скачков. Средняя наценка на масло на сливках составляет 10–12%, хотя, по словам Леонова из «Руспродсоюза», наценка на некоторые виды продукции может достигать 70%.

В рознице средняя цена масла «первой цены» в крупных сетях составляет около 866 рублей за килограмм, но в низком ценовом сегменте цена может достигать 1040,7 рублей. Разница между оптовой и розничной стоимостью усиливает разногласия между ритейлерами и производителями, каждый из которых заявляет о попытках сдерживать цены за счёт собственной рентабельности.

Грозит ли России дефицит масла?

Несмотря на слухи о недостатке сливочного масла, эксперты заверяют, что запасов на рынке достаточно. Леонов сообщает, что производство масла за период с января по август увеличилось на 1,6% по сравнению с прошлым годом, что пока позволяет избегать дефицита. Глава АКОРТ Игорь Караваев также утверждает, что уведомления о сокращении поставок не носят массового характера, и ритейлеры активно работают с партнёрами для покрытия спроса.

Однако в ряде регионов уже замечены перебои с наличием масла на полках магазинов. В Екатеринбурге, например, проблема приобрела специфический оттенок: администрации торговых сетей сообщают, что сливочное масло стало чаще исчезать с полок не из-за дефицита, а из-за увеличения краж. На фоне роста цен, как отмечают сотрудники магазинов, именно этот продукт стал объектом повышенного интереса.

Будет ли введено госрегулирование цен?

Вопрос государственного регулирования цен на сливочное масло и другие социально значимые продукты остаётся открытым. Представители ритейлеров считают, что лучшее решение — здоровая конкуренция и прозрачное ценообразование. Леонов добавляет, что жёсткие ограничения цен на продукты питания могут привести к дефициту, как это произошло ранее с сахаром.

Тем не менее, в условиях стремительного роста цен маловероятно, что стоимость сливочного масла снизится в ближайшее время. Наоборот, Артем Белов, генеральный директор Национального Союза производителей молока, допускает дальнейшее повышение цен на 20% до конца года.

Что можно сделать для стабилизации ситуации?

Для сдерживания цен на масло федеральные сети продолжают политику сдерживания наценок, однако глава АКОРТ Караваев предлагает пересмотреть маржинальность всех участников рынка. Это поможет избежать резких скачков цен и добиться синхронизации действий ритейлеров и производителей. В то же время Дмитрий Леонов считает, что сети также должны снизить свои наценки на сливочное масло, чтобы не усугублять ситуацию.

Рост цен и возможный дефицит сливочного масла — результат множества факторов, включая рост издержек, проблемы с сырьём и логистикой. Потребителям следует быть готовыми к тому, что стоимость продукта продолжит расти. Однако активные меры со стороны ритейлеров и производителей могут позволить стабилизировать ситуацию и избежать серьёзных перебоев с поставками на полках магазинов.

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