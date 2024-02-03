Секрет нежнейшего теста для блинов раскрыт: надо заменить всего один ингредиент
podacha-blud.com
Многие домохозяйки привыкли готовить блины на молоке, не задумываясь о возможности экспериментов с ингредиентами. Однако предлагаем вам попробовать приготовить блины с использованием ряженки. Этот кисло-молочный продукт добавит вашему кулинарному творению нежный сливочный вкус и легкую утонченную кислинку, сообщает sevastopolmedia.
Ингредиенты:
400 миллилитров ряженки комнатной температуры
Две столовые ложки сахара
Половина чайной ложки соли
Два куриных яйца
Одна чайная ложка пищевой соды
Приготовление:
В глубокой миске взбейте яйца с сахаром и солью до получения однородной массы, избегая образования пузырьков на поверхности.
Постепенно добавьте ряженку в смесь яиц, а затем введите соду.
Хорошо перемешайте тесто до получения однородной консистенции.
Переходите к обычной жарке блинов на разогретой сковороде.
Такой рецепт придаст вашим блинам особый вкус и удивит домашних своей оригинальностью. Приятного аппетита!