Секрет нежнейшего теста для блинов раскрыт: надо заменить всего один ингредиент

Многие домохозяйки привыкли готовить блины на молоке, не задумываясь о возможности экспериментов с ингредиентами. Однако предлагаем вам попробовать приготовить блины с использованием ряженки. Этот кисло-молочный продукт добавит вашему кулинарному творению нежный сливочный вкус и легкую утонченную кислинку, сообщает sevastopolmedia.

Ингредиенты:

400 миллилитров ряженки комнатной температуры

Две столовые ложки сахара

Половина чайной ложки соли

Два куриных яйца

Одна чайная ложка пищевой соды

Приготовление:

В глубокой миске взбейте яйца с сахаром и солью до получения однородной массы, избегая образования пузырьков на поверхности.

Постепенно добавьте ряженку в смесь яиц, а затем введите соду.

Хорошо перемешайте тесто до получения однородной консистенции.

Переходите к обычной жарке блинов на разогретой сковороде.

Такой рецепт придаст вашим блинам особый вкус и удивит домашних своей оригинальностью. Приятного аппетита!