В Арском районе восемь человек пойдут под суд за похищения и вымогательство

В Татарстане завершено расследование уголовного дела в отношении восьми жителей Арского района. Фигурантов обвиняют в похищении человека, покушении на похищение, вымогательстве, краже, мошенничестве и угрозе убийством — степень участия каждого устанавливается отдельно. Об этом сообщили в Следкоме Татарстана.

По версии следствия, в 2023 году обвиняемые, угрожая травматическим оружием, похитили местного жителя. Мужчину избили, вывезли в безлюдное место и потребовали 100 тысяч рублей. Позже потерпевший передал вымогателям требуемую сумму.

Осенью 2025 года фигуранты похитили двух 17-летних подростков. Их также вывезли в поле, где пытались получить интересовавшую злоумышленников информацию.

По решению суда четверых обвиняемых заключили под стражу, остальных отправили под домашний арест. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.