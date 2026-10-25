Археологи нашли в храме Албании монеты и мраморную черепицу из Греции

В древнегреческом святилище Штиллас, расположенном рядом с античной Аполлонией в Албании, археологи нашли бронзовые монеты, части скульптур и строительные материалы греческого происхождения. Возраст храма оценивается примерно в 2400 лет. Сегодня над землёй сохранилась только одна его дорическая колонна.

Раскопки проходили в сентябре и первой половине октября 2026 года. Международную экспедицию возглавили албанский археолог Лавдош Яупай и профессор Берлинского университета имени Гумбольдта Штефан Г. Шмид. Специалисты исследовали внутреннюю часть святилища и прилегающую местность.

Среди монет обнаружили бронзовые экземпляры с греческими надписями и символами, связанными с почитанием Аполлона. На одном из изображений заметен знак, похожий на священный обелиск Аполлона Агиея, обрамлённый лавровым венком. Аполлония выпускала собственные монеты начиная с IV века до нашей эры. При этом окончательная атрибуция найденного экземпляра пока не установлена.

Важной частью исследования стали остатки кровли. По предварительным данным, для неё использовали мраморную черепицу с острова Парос и материалы, доставленные из Коринфа. Крышу относят ко второй половине V века до нашей эры. Другие найденные элементы покрытия могли относиться к более поздним ремонтам здания.

В храме археологи исследовали два участка — возле алтаря и у входа с пандусом. Они выявили архитектурные детали, фрагменты керамики разных исторических периодов и части древних скульптур. Однако точная планировка входа и его взаимосвязь с колоннадой пока не определены. Геофизические и геоэлектрические обследования окружающей территории продолжают изучать.

Святилище находится над бывшей гаванью Аполлонии, основанной выходцами из Коринфа и Керкиры. В исследованиях участвовали учёные из трёх стран — Албании, Германии и Румынии, а также студенты европейских вузов. Полученные данные помогут восстановить архитектурный облик храма и проследить историю его использования в разные эпохи, сообщает "Самара Онлайн 24".