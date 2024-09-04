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Сбер выпустил руководство для китайского бизнеса по выходу на российский рынок

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Банк готов быть единым окном для выхода китайских компаний на рынок РФ

Одним из перспективных направлений сотрудничества между Россией и Китаем является упрощение процесса выхода иностранных компаний на отечественный рынок, заявил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин в ходе сессии на Восточном экономическом форуме. Об этом он рассказал на сессии Сбера «Китайский бизнес в России: новые горизонты и преимущества локализации» в рамках ВЭФ.

На данный момент в России работает около 9500 компаний, связанных с китайским бизнесом — на 2 тысячи больше, чем было в прошлом году, рассказал первый зампред Сбера. По его словам, сложность выхода на российский рынок заключается не только в административных барьерах, но и в части поиска партнеров для бизнеса и понимания ментальности. Чтобы решить эти проблемы, Сбер подготовил руководство для китайских компаний по выходу на российский рынок.

В документе, который доступен всем желающим, собрали информацию о том, как запустить бизнес в России, объяснили особенности налоговой системы, описали экономические зоны, валютное законодательство, принципы привлечения инвестиций и многое другое.

«Сбер готов быть единым окном для выхода китайских компаний на российский рынок. И, конечно, будем помогать клиентам расти на нашем рынке», — подчеркнул Александр Ведяхин.

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