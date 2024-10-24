Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Самый лютый нагар слезет со сковородки за секунды - 4 несложные хитрости

Нагар на сковороде — обычное дело для тех, кто ...

dzen.ru

Подписаться в Telegram

Нагар на сковороде — обычное дело для тех, кто много готовит. Однако чистка сковороды от застарелого нагара может казаться сложной задачей. Но не беспокойтесь, есть несколько проверенных способов, которые помогут вам легко и быстро вернуть вашей сковороде первозданный вид.

Вот четыре простых и действенных метода, которые помогут избавиться от самого устойчивого нагара всего за несколько секунд.

1. Использование соды и уксуса

Один из самых эффективных способов очистить сковороду от нагара — использование соды и уксуса. Сначала насыпьте на сковороду немного пищевой соды, затем добавьте уксус. Смесь начнет шипеть, что является признаком реакции, расщепляющей жир и нагар. Оставьте смесь на 10 минут, а затем аккуратно потрите поверхность сковороды мягкой губкой. Вы увидите, как нагар будет легко сходить.

2. Соль и лимон

Если вы предпочитаете использовать натуральные чистящие средства, попробуйте соль с лимоном. Посыпьте поверхность сковороды толстым слоем соли, затем разрежьте лимон пополам и используйте его для того, чтобы втереть соль в нагар. Кислота лимона сочетается с абразивными свойствами соли, создавая мощное чистящее средство. Оставьте на несколько минут, а затем промойте сковороду теплой водой.

3. Пергидроль (перекись водорода)

Пергидроль или перекись водорода — еще один отличный вариант для очистки сковород. Нанесите немного перекиси водорода на сковороду, добавьте немного соды, чтобы получилась паста. Эта смесь поможет размягчить нагар, делая его легко удаляемым. Оставьте смесь на 10 минут, затем тщательно очистите сковороду губкой или щеткой.

4. Кока-Кола

Неожиданно, но Кока-Кола может быть использована для очистки сковород от нагара благодаря своим кислотным свойствам. Просто налейте достаточное количество напитка, чтобы покрыть дно сковороды, и подогрейте на медленном огне в течение 30-40 минут. Кислоты в напитке помогут разложить жир и нагар. После этого останется только промыть сковороду в горячей мыльной воде.

Выбор метода зависит от ваших предпочтений и того, что у вас под рукой. Эти способы не только эффективны, но и экономичны, а значит, вы можете легко поддерживать чистоту вашей кухонной утвари без лишних расходов и усилий. Попробуйте эти простые трюки, и ваша сковорода вновь засияет, как новая!

Самые свежие новости саммита BRICS в телеграм-канале мероприятия BRICS | Главные новости БРИКС

Следующая новость ↓

Популярное

Как казанцам получать сразу два кешбэка за поку...
Интересное в Казани
21 час назад

Как казанцам получать сразу два кешбэка за покупку продуктов этой осенью: пошаговая инструкция

Лонгриды

день назад

Финальный аккорд: как казанцы остались без мобильного интернета из-за саммита БРИКС

Новости России

23 часа назад

T2 обслуживает 54% абонентов рынка виртуальных операторов в России

что входит в состав тумана при дезинфекции помещения от клрпов

Лонгриды

19 часов назад

«Первый снег не за горами»: стало известно, когда в Казань придут холода

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Скидки до 50%: казанцы отдают стоматологам на лечение зубов миллионы каждый месяц, но этого можно избежать

обучение игры в боулинг в Москве

Новости Казани

день назад

Столицу России предложили перенести из Москвы в Казань

Новости Казани

22 часа назад

Моди покинул Казань для встречи с Олафом Шольцем

Новости Казани

8 часов назад

Западная пресса выделила Эрдогана среди участников саммита

Новости Казани

день назад

Генсек ООН Гутерриш прибыл в Казань

Новости Казани

день назад

Истребитель ВКС России сопроводил борт Си Цзиньпина около Казани
Новости Казани
6 часов назад

В Казани глав государств угощали пельменями с осетриной и голенью ягненка

Кроме того, гости на ужине могли попробовать ва...

Новости Казани

33 минуты назад

Что было сказано на заседании саммита БРИКС в формате «аутрич / БРИКС+» в Казани

Интересное в Казани

4 часа назад

Эволюция национальных блюд: рассказываем, где в Казани попробовать экспериментальную татарскую кухню

Новости Казани

58 минут назад

В Казани выпал снег

Новости Казани

час назад

Алиев и Пашинян переговорили друг с другом во время заседания
Путин 24 октября в Казани проведет встречу с ге...
Новости Казани
6 часов назад

Путин 24 октября в Казани проведет встречу с генсеком ООН

Новости Татарстана

2 часа назад

«Татарка подарила...известного писателя»: гости интересуются татарской культурой

Новости Казани

4 часа назад

Комиссия ГД заявила о попытках иноагентов дискредитировать саммит в Казани

Новости Татарстана

5 часов назад

Президент Боливии прибыл в Казань
АО «Транснефть – Прикамье» за 9 месяцев 2024 го...
Новости Татарстана
6 дней назад

АО «Транснефть – Прикамье» за 9 месяцев 2024 года исследовало более 26 тыс. проб воды, почвы и воздуха