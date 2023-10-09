Новости России
· Служба новостей

Сайт Apple в России прекратил работу: в корпорации хранят молчание

Сайт Apple в России прекратил работу: в корпорации хранят молчание

Фото: социальные сети

Подписаться в Telegram

Официальная страница Apple в РФ перестала работать у российскуих пользователей, при этом компания ни о чем никого не предупреждала и на сообщения о сбое не реагирует, пишет PRIMPRESS.

Обновление на сайте Apple выходило весной 2022 года. Больше корпорация информацию на своей стрнице не обновляла, новостями не делилась, новинки не представляла.

Сейчас же попытки зайти на страницу Apple вообще терпят фиаско.
Компания Apple не делала никаких официальных заявлений.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

5 часов назад

Авто относится к последней партии: в Казани топ-версию ВАЗ-2109 продают за миллион рублей

Гид по скидкам Казани

4 часа назад

Скидки до 50%: как в Казани качественно вылечить зубы и не разориться

обработать квартиру от тараканов москва цена

Новости Татарстана

23 часа назад

В Татарстане установили один из самых низких прожиточных минимумов в ПФО

Новости Казани

день назад

Казанцы продают 5-рублевые купюры за 3 млн рублей

установка пвх подоконников в Новосибирске

Новости Татарстана

14 часов назад

Скончался экс-председатель Госкино РТ Зуфар Бухараев

Новости Казани

14 часов назад

Казанский водитель автобуса ежедневно бросает пассажиров

Новости Татарстана

4 часа назад

Вышел на прогулку и остановилось сердце: скончался бывший председатель госкомитета по кинематографии РТ

Спортивные новости Казани

4 часа назад

Спортсмены кричали друга на друга: Рахимов рассказал, что происходило в раздевалке после победы над «Ахматом»
Лонгриды
3 дня назад

Как будут выглядеть гостиницы у «Миллениума» на берегу Казанки?

Как будут выглядеть гостиницы у «Миллениума» на берегу Казанки?

Новости Казани

3 часа назад

Выше, чем в Санкт-Петербурге, стала известна средняя загрузка отелей Казани

Гид по скидкам Казани

4 часа назад

Скидки до 50%: как в Казани качественно вылечить зубы и не разориться

Новости Татарстана

3 часа назад

В целях защиты их прав: Волынец предложила организовать бесплатное питание для детей-инвалидов в школе

Новости Татарстана

4 часа назад

Выросли на 12,4%: в Татарстане увеличилась реальная зарплата местных жителей
Потратили 16 миллиардов: стали известны безналичные траты туристов Казани в этом году
Новости Казани
3 часа назад

Потратили 16 миллиардов: стали известны безналичные траты туристов Казани в этом году

Новости Татарстана

4 часа назад

Билеты были распроданы за неделю: певец из Узбекистана получил звание народного артиста РТ

Новости Татарстана

4 часа назад

Готова первая часть объекта: митрополит Казанский оценил строительство православной гимназии в Челнах

Новости Татарстана

4 часа назад

Вышел на прогулку и остановилось сердце: скончался бывший председатель госкомитета по кинематографии РТ
Выгодно купят только самые шустрые: как рынок недвижимости в Казани отреагировал на повышение ключевой ставки
Интересное в Казани
6 дней назад

Выгодно купят только самые шустрые: как рынок недвижимости в Казани отреагировал на повышение ключевой ставки