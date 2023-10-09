Сайт Apple в России прекратил работу: в корпорации хранят молчание

Официальная страница Apple в РФ перестала работать у российскуих пользователей, при этом компания ни о чем никого не предупреждала и на сообщения о сбое не реагирует, пишет PRIMPRESS.

Обновление на сайте Apple выходило весной 2022 года. Больше корпорация информацию на своей стрнице не обновляла, новостями не делилась, новинки не представляла.

Сейчас же попытки зайти на страницу Apple вообще терпят фиаско.

Компания Apple не делала никаких официальных заявлений.