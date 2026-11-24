В Татарстане заключены под стражу двое местных жителей 46 и 58 лет. Их подозревают в организации незаконной миграции, сообщили в следственном комитете республики.

По версии следствия, весной и летом мужчины подыскивали иностранцев и оформляли им поддельные сертификаты о знании русского языка, истории и основ законодательства России. За услугу мигранты платили по 30 тысяч рублей, при этом экзамены они не сдавали. Таким образом на территории страны легализовались не менее 30 человек.

После задержания на фигурантов завели уголовное дело об организации незаконной миграции. Параллельно в отдельное производство выделено расследование о превышении должностных полномочий сотрудников образовательных организаций, через которые действовали подозреваемые. Конкретных фигурантов по этому делу пока нет, расследование продолжается.