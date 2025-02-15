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С сегодняшнего дня под запретом: юрист рассказала, какие пенсионеры теряют льготы на оплату ЖКУ

Возможные изменения в системе социальной поддер...

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Возможные изменения в системе социальной поддержки могут существенно повлиять на жизнь пенсионеров, которые рассчитывают на государственные льготы для оплаты коммунальных услуг. Гусятникова Полина, она является старшим партнером юридической компании PG Partners, поделилась важными сведениями в беседе с агентством «Прайм», которые могут кардинально изменить финансовое положение пенсионеров в России.

Гусятникова разъяснила, что держатели банковских вкладов могут столкнуться с неожиданными трудностями при получении коммунальных субсидий. Хотя сам вклад не учитывается как доход, проценты, начисляемые на эти вклады, включаются в общий доход, который может исключить возможность получения льгот по ЖКУ. В России критерии для предоставления субсидий основаны на соотношении коммунальных расходов к общему семейному бюджету. Эти стандарты разнятся по регионам, и если доля расходов на ЖКУ превышает установленный порог, то семья имеет право на государственную поддержку. Поэтому, увеличение дохода за счет процентов по вкладам может уменьшить шансы на получение льгот.

В свете этого, в Госдуме обсуждаются новые предложения, направленные на стандартизацию льгот по ЖКХ на всероссийском уровне. Сергей Колунов предложил ввести единую скидку в 50% на оплату коммунальных услуг для многодетных семей по всей стране. Это изменение может оказать значительную поддержку семьям, особенно в условиях текущих экономических вызовов, улучшая их доступ к необходимым услугам и повышая качество жизни.

Такие потенциальные изменения подчеркивают важность прозрачности и справедливости в системе социальной поддержки, а также необходимость адаптации законодательства к реальным условиям жизни граждан, пишет ura.news.

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