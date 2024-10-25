С ноября в РФ вводятся жесткие ограничения на продажу сливочного масла: начинается дефицит

Крупные игроки рынка молочной продукции, такие как бренд «Простоквашино», сообщили о снижении объемов производства сливочного масла и проинформировали торговые сети о возможном повышении цен на этот продукт.

Причина заключается в уменьшении доступности сырья и резком увеличении производственных затрат, что вынудило производителей временно приостановить поставки некоторых видов масла, включая популярные бренды «Село Зеленое» и «Масло сливочное крестьянское».

Увеличение стоимости сырья: сливки и масло подорожали

Компания HN, которая выпускает продукцию под брендом «Простоквашино», заявила, что за первые восемь месяцев текущего года стоимость сливок, ключевого ингредиента для производства масла, выросла на 46% по сравнению с прошлым годом. Одновременно с этим цена на само сливочное масло увеличилась на 55%. Эти факторы вынуждают производителей пересматривать свои производственные и логистические процессы, а также снижать объемы производства.

Ключевыми причинами роста цен на масло называют мировой дефицит и повышенный спрос на молоко с низким содержанием жира, что меняет производственные приоритеты перерабатывающих предприятий.

Как реагируют власти и производители?

По мнению зампредседателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Леонова, основными факторами повышения цен на сливочное масло является увеличение себестоимости продукции. Это касается как сырья, так и логистических и упаковочных затрат, что создает трудности не только для производителей, но и для ритейлеров, которым приходится повышать конечные цены для покупателей.

Чтобы снизить негативное влияние на потребителей, вице-спикер Госдумы предложил министру экономического развития рассмотреть возможность введения предельных значений для розничных цен на масло на сливках. Это может помочь предотвратить дальнейший рост стоимости и защитить потребителей от значительных переплат.

Как изменения отразятся на потребителях?

Потребителям следует ожидать повышения цен на сливочное масло в ближайшее время, а также возможного временного дефицита этой продукции в некоторых регионах. Торговые сети уже начали пересматривать свои цены в ответ на изменения в поставках. Эксперты прогнозируют, что ситуация может затянуться на несколько месяцев, если не будут приняты меры для стабилизации поставок и снижения производственных затрат.

Также существует вероятность, что подорожание масла вызовет рост цен на другие молочные продукты. Это может повлиять на весь сектор, делая молочные продукты менее доступными для конечных потребителей и создавая дополнительные трудности на рынке.