С марта начнут лишать прав за вождение без куртки: водителей ждет неожиданный сюрприз

С марта 2025 года ГИБДД начинает проводить усиленные рейды по выявлению нетрезвых водителей, что вызвало волну слухов среди автомобилистов.

Одним из популярных мифов стало утверждение, что недостаточно тёплая одежда зимой может стать основанием для проверки на алкогольное или наркотическое опьянение и даже поводом для лишения прав.

Что на самом деле происходит

ГИБДД действительно усиливает контроль за состоянием водителей, но информация о том, что отсутствие зимней одежды приведёт к наказанию, не соответствует действительности. Законодательство не предусматривает санкций за внешний вид водителя.

Однако инспектор может обратить внимание на поведение водителя и другие косвенные признаки, которые могут свидетельствовать о возможном опьянении.

Типичные признаки употребления алкоголя включают расширенные сосуды, покраснение лица и ощущение жара. Если водитель в морозную погоду одет слишком легко, это может вызвать подозрения у инспектора, но это не является автоматическим основанием для штрафа или лишения прав.

В таких случаях сотрудники ГИБДД могут предложить пройти тест на алкотестере или направить на медицинское освидетельствование.

Как теперь проходит проверка

С марта рейды ГИБДД станут регулярными, а сотрудники получат дополнительные инструкции по выявлению нетрезвых водителей. Внешний вид автомобилиста может сыграть роль, но только как один из факторов. Решение о штрафе или лишении прав принимается исключительно на основании медицинского освидетельствования.

Важно помнить, что отказ от прохождения освидетельствования приравнивается к вождению в нетрезвом виде и влечёт за собой штраф в 30 000 рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Как избежать проблем на дороге

Одевайтесь по погоде. Это не требование ГИБДД, но это поможет избежать ненужных вопросов со стороны инспекторов.

Не садитесь за руль в состоянии опьянения. Ни одежда, ни поведение не помогут скрыть факт употребления алкоголя.

Ведите себя корректно при остановке. Спокойное и уважительное общение с инспектором поможет избежать конфликтных ситуаций.

Знайте свои права. В случае неправомерных действий со стороны ГИБДД вы имеете право запросить разъяснения и зафиксировать происходящее на видео.

Таким образом, слухи о лишении прав за отсутствие тёплой одежды — это преувеличение. Однако с марта контроль за нетрезвыми водителями действительно усиливается, и водителям стоит быть готовыми к более частым проверкам.

Главное правило остаётся неизменным — садиться за руль только в трезвом состоянии, сообщает bezformata.