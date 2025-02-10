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С февраля у россиян начнут конфисковать автомобили: какие категории машин «попадут»

новые правила техосмотра в России, введенные в ...

drive2.ru

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С февраля 2025 года в России введены новые правила прохождения технического осмотра, которые могут серьезно повлиять на владельцев автомобилей старше 10 лет.

Эти изменения вызвали широкое обсуждение среди автомобилистов, особенно после того, как стало известно о возможности наложения штрафов и даже запрета на эксплуатацию транспортных средств за несоответствие экологическим нормам.

Суть нововведений

Владельцы старых машин теперь сталкиваются с штрафами от 2000 до 5000 рублей, если их транспортное средство не соответствует ужесточенным экологическим требованиям. Эксперт Ян Хайцеэр подчеркивает, что хотя экологические нормы сами по себе не новы, теперь к их соблюдению будут относиться с большей строгостью.

Цифровизация процесса

Один из крупнейших шагов в реформе — это полный переход на электронный формат выдачи диагностических карт, которые теперь отправляются водителям на электронную почту. Каждый этап техосмотра фиксируется в электронном виде, включая фотографии марки автомобиля, регистрационных знаков и VIN-кода.

Критерии допуска

Особое внимание во время техосмотра уделяется состоянию тормозной системы, фар и лобового стекла. Автомобили с значительными сколами на лобовом стекле не получат положительного заключения, что может привести к запрету на их использование. Стоимость процедуры техосмотра также выросла на 7,5%.

Проблемы с качеством топлива

Ян Хайцеэр также указывает на проблему некачественного бензина, который может снижать экологический класс автомобиля, усугубляя уже и без того напряженную ситуацию. По его словам, российские производители все еще выпускают автомобили класса Евро-0 и Евро-2, что в текущих экологических условиях является недопустимым.

Важность соблюдения правил

Эти изменения подчеркивают необходимость для всех водителей быть особенно внимательными к состоянию своих транспортных средств. Регулярная проверка и своевременный ремонт могут помочь избежать непредвиденных штрафов и гарантировать безопасность на дорогах.

Новые правила техосмотра в России требуют от водителей более ответственного подхода к эксплуатации автомобилей, особенно старше 10 лет. Ознакомление с этими правилами и их соблюдение поможет не только избежать финансовых потерь, но и повысить безопасность дорожного движения, защищая окружающую среду от чрезмерного загрязнения, сообщает actualnews.org.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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