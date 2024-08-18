«С августе мы прекращаем работу»: WhatsApp сообщил россиянам неожиданную новость

WhatsApp, ведущее приложение для обмена сообщениями, регулярно обновляет список поддерживаемых устройств, чтобы соответствовать современным стандартам безопасности и функциональности. В свежем обновлении компания объявила о прекращении поддержки старых моделей смартфонов, что потребует от некоторых пользователей обновления их устройств.

Если вы используете одну из старых моделей, вам может потребоваться приобрести новый смартфон для продолжения использования всех функций WhatsApp. Вот список устройств, которые больше не будут поддерживаться начиная с 2024 годом:

Samsung: включая такие модели как Galaxy Ace Plus, Galaxy S4 Mini серии и Galaxy Grand.

включая такие модели как Galaxy Ace Plus, Galaxy S4 Mini серии и Galaxy Grand. Apple: от iPhone 5 до iPhone SE первого поколения.

от iPhone 5 до iPhone SE первого поколения. Motorola: включая модели Moto G и Moto X.

включая модели Moto G и Moto X. Huawei: от Ascend P6 S до Huawei Y625.

от Ascend P6 S до Huawei Y625. Sony: среди которых Xperia Z1 и Xperia M.

среди которых Xperia Z1 и Xperia M. LG: начиная от Optimus 4X HD до Optimus G Pro.

Данные модели, по данным WhatsApp, не поддерживают требуемые версии операционных систем: Android 5.0 и выше или iOS 12 и выше, что является предпосылкой для гарантирования полноценной функциональности и безопасности приложения.

Пользователи данных устройств должны подумать о переходе на новые модели, чтобы избежать проблем с доступностью и безопасностью приложения. Обновление устройства позволит не только продолжить пользоваться WhatsApp без ограничений, но и улучшит общие характеристики и безопасность смартфона.

WhatsApp стремится к обеспечению высокого уровня сервиса для всех пользователей, и прекращение поддержки устаревших устройств является частью этой миссии. Это обновление подчеркивает важность адаптации к новым технологиям и поддержания актуальности программного обеспечения для обеспечения безопасности и надежности связи.