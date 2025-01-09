В Казани произошло отключение 7 светофоров

Из-за непогоды в региональной столице Республики Татарстан вышли из строя светофорные системы на следующих перекрестках:

Об этой проблеме были уведомлены ответственные должностные лица, и аварийные бригады уже направились на места происшествий. Экипажи дорожно-патрульной службы приближаются к затронутым перекресткам для устранения неисправностей.

Ранее мы писали о том, что воздушное судно из Шарм-эль-Шейха не долетело до Казани. В комментариях под постом пользователи предположили, что экипаж принял решение о задержке из-за...