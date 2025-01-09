Студентка из Казани умерла после катания на тюбинге

В поселке Новое Аракчино, расположенном под Казанью, катание на тюбинге, более известном как «ватрушка», закончилось трагически. Как сообщает источник KazanFirst, вызов скорой помощи поступил в ночь на понедельник около 1:30. Свидетели инцидента рассказали, что 20-летняя местная жительница, развлекающаяся на тюбинге, неожиданно на полном ходу влетела в забор рядом с домом номер 116 на улице Завокзальная.

В срочном порядке пострадавшую госпитализировали с тяжелыми травмами головы, однако через примерно 30 минут она умерла. Выяснилось, что потерпевшая училась в Поволжской академии спорта.

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