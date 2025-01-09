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Возбуждено дело по факту нападения на 75-летнюю пенсионерку бездомных собак

Сейчас проводится комплекс следственных меропри...

pixabay.com

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9 января 2024 года в п. Васильево Зеленодольского района Татарстана на 75-летнюю пенсионерку напала стая безнадзорных собак, в результате чего она травмировалась. Пострадавшая была госпитализирована и находится под наблюдением медиков.

Следственные органы завели дело по статьям, связанным с оказанием услуг, не соответствующих требованиям безопасности, и халатностью.

Сейчас проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств инцидента.

В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, которые отвечали за отлов безнадзорных животных.

Ранее мы писали о том, что студентка из Казани умерла после катания на тюбинге. Выяснилось, что потерпевшая училась в Поволжской академии спорта.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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