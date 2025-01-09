Возбуждено дело по факту нападения на 75-летнюю пенсионерку бездомных собак

9 января 2024 года в п. Васильево Зеленодольского района Татарстана на 75-летнюю пенсионерку напала стая безнадзорных собак, в результате чего она травмировалась. Пострадавшая была госпитализирована и находится под наблюдением медиков.

Следственные органы завели дело по статьям, связанным с оказанием услуг, не соответствующих требованиям безопасности, и халатностью.

Сейчас проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств инцидента.

В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, которые отвечали за отлов безнадзорных животных.

Ранее мы писали о том, что студентка из Казани умерла после катания на тюбинге. Выяснилось, что потерпевшая училась в Поволжской академии спорта.