С 8 июня 2025 полностью будет запрещена установка заборов на даче: их придётся убрать

Власти ужесточили требования к заборам между дачными участками. Если ваше ограждение не соответствует новым нормам — например, оно глухое или слишком высокое — его придётся убрать или переделать.

Почему изменили правила?

Сплошные заборы часто создавали конфликты: затеняли грядки, мешали воздуху циркулировать и заходили на чужую территорию. Теперь закон требует устанавливать только прозрачные ограждения из сетки или штакетника. Максимальная высота — 1,5 метра, а расположение — строго по границе участков. Так растения получат достаточно света, а соседи смогут избежать разногласий.

Что делать, если забор уже установлен?

Проверьте устав СНТ или местные правила благоустройства, где указаны точные требования. Если забор нарушает нормы, обсудите с соседом замену на разрешённый вариант и зафиксируйте договорённость письменно. Если сосед не идёт на контакт, вы вправе убрать забор самостоятельно, но сначала пригласите кадастрового инженера для точного определения границ участка.

Какие ограждения разрешены?

Прозрачная сетка-рабица

Деревянный штакетник с просветами

Невысокие живые изгороди (до 1,8 м)

Для установки таких ограждений разрешение не требуется, но нужно письменное согласие соседа. Это поможет избежать споров, особенно при продаже участка.

Проверьте свой забор уже сейчас и начните диалог с соседями, чтобы избежать проблем и сохранить хорошие отношения.

