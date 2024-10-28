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«С 28 октября погода подложит свинью». Синоптики изменили прогноз

Синоптики предупреждают о резких переменах в по...

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Синоптики предупреждают о резких переменах в погоде, которые начнутся уже с 28 октября и захватят последние дни октября и первые дни ноября.

По данным PRIMPRESS, погода станет настоящим испытанием для многих регионов страны, обещая неприятные сюрпризы в виде холодов, мокрого снега и заморозков.

Резкое похолодание: как изменится температура на стыке октября и ноября

Новая неделя начнётся с резкого понижения температур, особенно ощутимого в центральной части России. Если до этого температура в этих регионах держалась выше нормы, то с конца октября погода начнет возвращаться к сезонным значениям. По прогнозам синоптиков, на этой неделе Москва начнет с показателей около 9–10 градусов тепла, однако уже к выходным столбики термометров опустятся до 2–3 градусов днём, а ночью — ниже нуля. Финалом недели станут мокрые снегопады, предвещающие раннюю зиму.

Мокрый снег и минусовая температура в северо-западных регионах

Северо-запад России также ощутит на себе перемены. В Санкт-Петербурге синоптики прогнозируют сильный мокрый снег уже в пятницу, за которым придут минусовые ночные температуры. К концу недели жители Санкт-Петербурга и других северо-западных регионов могут столкнуться с первыми морозами, которые превратят влажные дороги в ледяные ловушки.

Что ожидать от предстоящей погоды?

Эксперты призывают жителей центральных и северо-западных регионов подготовиться к ухудшению погодных условий: водителям стоит подумать о замене шин на зимние, а пешеходам — о более теплой и нескользящей обуви. На фоне резкого похолодания возможны первые проблемы с транспортом и сложные условия на дорогах, поэтому жителям рекомендуется следить за прогнозами и заранее планировать передвижения, особенно по вечерам.

Осенние сюрпризы: почему погода стала столь изменчивой?

Резкие перемены погоды этой осенью не случайны: специалисты связывают их с глобальными изменениями климата. Сдвиг температурных колебаний и нестабильность климата стали более заметны в последние годы, и осень 2024 года стала ещё одним подтверждением того, как быстро может меняться погода. Переход от аномального тепла к первым заморозкам — это новая реальность, к которой следует адаптироваться.

Последняя неделя октября станет для многих регионов России настоящим испытанием: снижение температур, мокрый снег и ночные морозы предвещают раннее наступление зимы. Синоптики рекомендуют следить за прогнозами и готовиться к капризам погоды, чтобы переход в холодное время года был максимально комфортным и безопасным.

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