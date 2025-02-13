Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

С 23 февраля 2025 года начнется историческая денежная реформа — такого не было с лихих 90-х

Эльвира Набиуллина, возглавляющая Центробанк Ро...

inosmi.ru

Подписаться на Дзен.канал

Эльвира Набиуллина, возглавляющая Центробанк России, рассказала о намеченных масштабных изменениях в денежной системе страны, которые кардинально затронут финансовые механизмы.

В рамках этой инициативы планируется внедрение цифрового рубля — новой формы национальной валюты. В настоящее время проект находится на активной стадии развития и вовлекает 12 банков, 600 частных лиц и 30 бизнесов. Предполагается, что к 2025 году цифровой рубль займет позицию полноценного средства расчета, предоставляющего возможность осуществления бесплатных переводов и оплаты товаров и услуг.

Цифровой рубль: перспективы или неизбежность

Запуск цифрового рубля — это важный шаг в эволюции финансовой системы Российской Федерации. Прогнозы Центрального банка предполагают, что к 2027-2029 годам доля безналичных платежей в стране сможет составить 90%. В начале 2010-х годов этот показатель был всего лишь на уровне 14%. Данный стремительный рост уже охарактеризовали как «русское чудо», так как Россия, в контексте развивающихся стран, находится на пороге перехода к полностью цифровой финансовой системе, опережая лишь северные европейские страны.

Цифровой рубль: новая разновидность валюты в России

Цифровой рубль станет третьей формой национальной валюты, наряду с наличными деньгами и электронными счетами. Он будет храниться на цифровых кошельках, зарегистрированных на платформе Центробанка и станет доступным без дополнительных банковских сборов и ограничений. Ожидается, что новая форма валюты обеспечит пользователям комфорт и защиту, а также ускорит процессы расчетов.

Перспективы цифрового рубля

Цифровизация финансов радикально изменила повседневные привычки сотен тысяч россиян, и её дальнейшее развитие открывает новые пути. В то же время внедрение цифровой валюты потребует решения важных вопросов, касающихся безопасности персональных данных и конфиденциальности. В любом случае, цифровой рубль может оказать значительное влияние на экономическую ситуацию в стране и на взаимодействие пользователей с финансовыми учреждениями.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Электромобили в Татарстане: как развивается сеть зарядных станций?

Интересное в Казани

3 часа назад

Инфантильные или перспективные? Опыт предпринимателя из Казани, который не боится нанимать зумеров

как в доме избавиться от тараканов

Не у нас

день назад

В Казани бетонная плита раздавила 26-летнего рабочего на стройке метро

Интересное в Казани

3 дня назад

Небанальный подарок из антикварного магазина Казани: рассказываем, что дарить на предстоящие праздники

стоимость замены сайлентблоков в Краснодаре

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане в 2025 году модернизируют 36 объектов коммунальной инфраструктуры

Не у нас

10 часов назад

В левом ухе у 11-летнего мальчика из Армавира начало расти дерево

Новости Казани

день назад

Жилинспекция требует отстранить главу казанской УК «Уютный дом»

Новости Казани

день назад

Профессор КФУ Нефедьев рассказал о корональной дыре на Солнце

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане предотвращены 5 нападений на школы
Лонгриды
2 дня назад

Работающие пенсионеры в Казани: тренды, вызовы и мотивы продолжения работы

В последние годы возрастная категория работающи...

Новости Казани

час назад

В марте пройдет фестиваль «Битум-мастер в КНИТУ 2.0»

Интересное в Казани

день назад

Частые простуды, гипотонус и беспокойный сон: казанские эксперты рассказали, как справится с распространенными проблемами у младенцев

Новости Татарстана

час назад

В Нижнекамске наркоман пришел в суд по наркотикам с наркотой в кармане

Новости Казани

час назад

В Казани с 15 по 16 февраля пройдет фестиваль уличной культуры
Снег и морозы до -22 градусов ожидаются в Татар...
Новости Татарстана
час назад

Снег и морозы до -22 градусов ожидаются в Татарстане

Новости Татарстана

2 часа назад

Стал известен прогноз погоды на День всех влюбленных в Татарстане

Новости Татарстана

2 часа назад

Тело 22-летнего парня обнаружили ночью на крыше челнинского алкомаркета

Новости Казани

2 часа назад

В Казани задержали пьяную 22-летнюю автоледи, которая влетела в забор
«Бабушка всегда что-то недоговаривала»: куда об...
Интересное в Казани
6 дней назад

«Бабушка всегда что-то недоговаривала»: куда обращаться казанцам, если семейные тайны не дают покоя