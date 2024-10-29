С 1 ноября в магазинах вводятся ограничения на продажу сливочного масла: успейте запастись

Сливочное масло, завоевавшее популярность на российских столах, сталкивается с непростыми вызовами. Полки магазинов опустошаются, а стоимость продукта постоянно увеличивается.

По информации NEWS.ru, причиной этого является сокращение поставок от ведущих производителей, оказавшихся в условиях резкого роста расходов и нехватки сырья.

Что стало поводом для снижения производства?

Основные игроки на рынке сообщили о значительном уменьшении своих производственных объемов сливочного масла. Компания H&N прекратила отгрузки с 1 сентября, в то время как «Милком» с октября остановила выпуск масла под брендами «Варвара-краса» и «Ижмолоко», а также снизила продукцию марки «Село Зеленое» и «Кезский сырзавод».

Производители связывают это с увеличением цен на сырье, подорожанием логистики и дефицитом рабочей силы. Заместитель председателя правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов добавляет, что высокие процентные ставки по кредитам ограничивают доступ производителей к бюджетным средствам.

Как это сказалось на ценах?

В течение 2024 года закупочная цена сливочного масла увеличилась более чем на 31%. Ритейлеры, стараясь удерживать розничные расценки, тем не менее отмечают их рост. В низком сегменте цены на масло достигают 1040,7 рублей за килограмм, в то время как средняя цена составляет около 866 рублей.

Между производителями и ритейлерами возник конфликт: производители требуют повышения цен, в то время как ритейлеры стремятся предотвратить увеличение цен для потребителей.

Существует ли угроза дефицита?

Слухи о возможном дефиците масла быстро распространяются, но эксперты уверены, что паниковать не стоит. Леонов сообщает, что с начала года производство масла увеличилось на 1,6% по сравнению с предыдущим годом. Глава АКОРТ Игорь Караваев также утверждает, что сообщения о снижении поставок имеют ограниченный характер, и ритейлеры активно работают с поставщиками для удовлетворения спроса.

Тем не менее, в некоторых регионах, таких как Екатеринбург, наблюдаются перебои: магазины сообщают, что масло исчезает с полок не только из-за дефицита, но и из-за роста краж на фоне растущих цен.

Государственное регулирование цен: решение или угроза?

Идея о введении государственного контроля цен на сливочное масло активно обсуждается. Некоторые эксперты полагают, что такая мера может стабилизировать рынок, но производители и представители розничной торговли предупреждают о риске дефицита. Леонов отмечает, что жесткие ограничения цен могут усилить нехватку продукта, как это уже произошло с сахаром ранее.

Несмотря на общее повышение цен, которое может достичь 20% к концу года, вопрос о государственном регулировании цен продолжает оставаться актуальным.

Как можно стабилизировать ситуацию?

Чтобы сдержать рост цен, ритейлеры продолжают применять минимальные наценки. Караваев предложил пересмотреть маржинальность всех участников рынка, что может снизить давление на конечную стоимость продукта. Леонов же считает, что сети могут уменьшить свои наценки на сливочное масло, чтобы поддерживать его доступность.

В общем, увеличение цен на сливочное масло связано с разнообразными факторами: высокими затратами, проблемами с сырьем и транспортировкой. Потребителям стоит подготовиться к дальнейшему подорожанию продукта. Однако при слаженной работе ритейлеров и производителей рынок можно стабилизировать, минимизируя серьезные перебои в поставках и чрезмерное увеличение цен.